Главная   /   Лента новостей
07:48, 28 августа 2025

89 жителей Ростовской области эвакуированы из-за риска детонации беспилотника

Сапер у обломков БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жильцы около 50 домов эвакуированы из-за угрозы взрыва части дрона, застрявшей в кровле.

Как писал "Кавказский узел",  локомотивное депо загорелось после падения беспилотника в городе Петров Вал в Волгоградской области, который несколько дней назад уже подвергся атаке. 

В Ростовской области эвакуированы 89 человек в селе Маньково-Калитвенское из-за угрозы детонации боевой части дрона, упавшего на крышу дома. «Фрагменты БПЛА упали на крышу дома и повредили электропроводку. Дом на два хозяина обесточен. Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, пришлось эвакуировать жителей этого и 50 соседних частных домов, в том числе детей», сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По данным местных властей, большинство эвакуированных жителей разместились у родных и близких. В пункте временного размещения, развернутом на базе сельского дома культуры, раcположились 12 человек, включая двух детей.

Место падения неразорвавшегося фрагмента беспилотника оцеплено до прибытия саперной группы. 

По данным Слюсаря атака БПЛА произошла на севере Ростовской области - в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.

Отметим, что в ночь на 27 августа 16 человек были эвакуированы из жилого дома в центре Ростова-на-Дону, где после падения беспилотника возник пожар. Всего повреждены семь домов, для жителей развернут пункт временного размещения. 

События
04:52, 28 августа 2025
Пожар возник в городе Петров Вал во время атаки дронов
00:56, 28 августа 2025
Девять дронов сбиты над Ростовской областью и Черным морем
23:15, 27 августа 2025
Трое нацболов задержаны на акции возле консульства Азербайджана
19:59, 27 августа 2025
Двое военных осуждены в Нальчике за неявку в воинскую часть
17:31, 27 августа 2025
Житель Краснодарского края осужден за госизмену
23:03, 26 августа 2025
Главу кубанского ДОСААФ арестовали в Москве
Все события дня
Новости
08:47, 28 августа 2025
Авиарейсы и движение поездов возобновлены на юге России после налета дронов
БПЛА на городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
00:56, 28 августа 2025
Девять дронов сбиты над Ростовской областью и Черным морем
20:49, 27 августа 2025
50 заявлений на матпомощь поступило после атаки беспилотников в Ростове-на-Дону
Жилой дом, поврежденный в результате атаки БПЛА. 27 августа 2025 г. Фото: правительства РО https://www.1rnd.ru/
12:53, 27 августа 2025
Жильцы 18 домов в Ростовской области сообщили о поврежденном жилье после атаки БПЛА
Максим Борисов. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Чертковского района от 26.08.25, https://t.me/chertkovo061/10765
07:53, 27 августа 2025
Мобилизованный из Ростовской области убит на Украине
