89 жителей Ростовской области эвакуированы из-за риска детонации беспилотника

Жильцы около 50 домов эвакуированы из-за угрозы взрыва части дрона, застрявшей в кровле.

Как писал "Кавказский узел", локомотивное депо загорелось после падения беспилотника в городе Петров Вал в Волгоградской области, который несколько дней назад уже подвергся атаке.

В Ростовской области эвакуированы 89 человек в селе Маньково-Калитвенское из-за угрозы детонации боевой части дрона, упавшего на крышу дома. «Фрагменты БПЛА упали на крышу дома и повредили электропроводку. Дом на два хозяина обесточен. Из-за угрозы детонации боевой части, застрявшей в кровле, пришлось эвакуировать жителей этого и 50 соседних частных домов, в том числе детей», сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По данным местных властей, большинство эвакуированных жителей разместились у родных и близких. В пункте временного размещения, развернутом на базе сельского дома культуры, раcположились 12 человек, включая двух детей.

Место падения неразорвавшегося фрагмента беспилотника оцеплено до прибытия саперной группы.

По данным Слюсаря атака БПЛА произошла на севере Ростовской области - в Каменском, Миллеровском и Чертковском районах.

Отметим, что в ночь на 27 августа 16 человек были эвакуированы из жилого дома в центре Ростова-на-Дону, где после падения беспилотника возник пожар. Всего повреждены семь домов, для жителей развернут пункт временного размещения.