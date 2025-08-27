×

Лента новостей
11:54, 27 августа 2025

Два военных из Астраханской области убиты в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Тарих Жумагалиев и Надир Акбулатов убиты в зоне военных действий. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 600 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 24 августа власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 598 бойцов из Астраханской области.

О смерти двух военных стало известно из сообщения об их посмертном награждении орденом Мужества и медалью «За храбрость», опубликованном сегодня в Telegram-канале администрации Камызякского муниципального района.

Уроженец села Жан-Аул Тарих Жумагалиев имел опыт службы на территории Чечни, получил ранение. Он ушел добровольцем на специальную военную операцию в августе 2022 года. Считался пропавшим без вести, а 12 марта был признан погибшим. Надир Акбулатов родился в Красноярском районе Астраханской области. После срочной службы в армии работал в правоохранительных органах. В октябре 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации. 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 600 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

