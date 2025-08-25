Мобилизованный из Волгоградской области убит в ходе боевых действий

Сергей Митрофанов убит в ходе военных действий. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена не менее 1308 убитых там военнослужащих из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 24 августа официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1307 бойцов из Волгоградской области.

24 августа в селе Ниновка Икрянинского района прошла церемония прощания с Сергеем Митрофановым. Он родился 4 сентября 1989 года. В 2022 году был мобилизован, служил в звании рядового. Дата смерти в сообщении в телеграм-канале Икрянинского района Волгоградской области не называется.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1308 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

