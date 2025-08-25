Боец из Волгоградской области убит в зоне спецоперации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Александр Страхов из Новоаннинского района убит в ходе военных действий. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена не менее 1307 убитых там военнослужащих из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 20 августа официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1306 бойцов из Волгоградской области.

24 августа в Новоаннинском районе прошли похороны участника специальной операции, 61-летнего Александра Страхова.

Мужчина родился и жил в Новоаннинском. Срочную службу проходил в ВДВ в Литовской ССР.

В начале июня 2023 года Александр Страхов ушел добровольцем на СВО, где был стрелком мотострелковой роты. В декабре 2023 года боец был убит в населенном пункте Крынки Херсонской области, сообщает в своем телеграм-канале администрация Новоаннинского муниципального района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1307 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.