Главная   /   Лента новостей
22:45, 24 августа 2025

Боец из Астраханской области убит в военной операции

Азат Кайбаков. Скриншот фото из Telegram-канала Красноярского района от 23.08.25, https://t.me/amo_kr_rayon/4844

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азат Кайбаков убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 598 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 22 августа власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 597 бойцов из Астраханской области.

21-летний Азат Кайбаков убит в военной операции на Украине, он похоронен в селе Красный Яр. После школы он окончил политехнический колледж. Контракт с Минобороны заключил в 2023 году, его брат также участвует в военной операции. Убит 18 августа в ДНР, сообщила администрация Красноярского района в своем Telegram-канале.

Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
22:55 19.08.2025
Признанные человеческие потери юга России на Украине превысили 7250
Власти регионов юга России публично признали убитыми в боевых действиях на Украине более 7250 военных, в том числе 3644 из ЮФО и 3607 – из СКФО.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 598 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

