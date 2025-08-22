Контрактник из Астраханской области убит в ходе боевых действий

Аманжол Нурмухамбетов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны погибшими как минимум 587 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 20 августа официально признаны убитыми не менее 586 бойцов из Астраханской области.

Аманжол Нурмухамбетов родился 17 июля 2002 года в селе Егин-Аул. В 2021 году был призван на срочную службу, служил в артиллерии. Затем он заключил контракт с Министерством обороны и три года служил в составе миротворческого контингента, размещенного в зоне конфликта Армении и Азербайджана. В октябре 2024 года Нурмухамбетов отправился в зону проведения СВО, сообщила администрация Володарского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 586 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.