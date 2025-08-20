Боец из Астраханской области убит в военной операции

Сергей Солодовников убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 586 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 18 августа официально признаны убитыми не менее 585 бойцов из Астраханской области.

Сергей Солодовников родился 22 августа 1986 года, убит в военной операции на Украине 10 августа 2025 года, сообщила администрация Черноярского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 586 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".