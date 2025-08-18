Контрактник из Астраханской области убит в зоне СВО

Вахит Башиев убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 595 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 16 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции как минимум 594 бойцов из Астраханской области.

27-летний Вахит Башиев, уроженец села Болдырево, 25 марта убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Володарского района. После школы работал выхтовым методом. В июле 2023 года Вахит заключил контракт и отправился на передовую. Был четырежды ранен, сообщила администрация Володарского района 15 августа.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 595 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".