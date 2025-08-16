Боец из Астраханской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иван Круглов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 594 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 15 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции как минимум 593 бойцов и3 Астраханской области.

Иван Круглов убит в военной операции на Украине 25 мая, ему был 41 год. сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Черноярского района, озвучив дату и время прощания с бойцом.

Власти признали убитыми более 7200 бойцов с юга России Официальные власти и представители силовых структур обнародовали данные 7207 военнослужащих с юга России, убитых в боевых действиях на Украине, из них 3625 приходятся на ЮФО, 3582 – на СКФО.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 594 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".