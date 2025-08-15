Мобилизованный из Астраханской области убит в зоне боевых действий
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Алексей Семиченко убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 593 бойца из Астраханской области.
Как писал "Кавказский узел", к 13 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 592 бойцов из Астраханской области.
Алексей Семиченко родился 2 января 1989 года в селе Лебяжье, учился в Камызякском сельскохозяйственном колледже. На территории военной операции он находился с начала частичной мобилизации. Погиб 11 августа 2024 года, награжден Орденом Мужества посмертно, сообщил 13 августа телеграм-канал администрации Камызякского муниципального района.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 593 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.