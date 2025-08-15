Мобилизованный из Астраханской области убит в зоне боевых действий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Семиченко убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 593 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 13 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 592 бойцов из Астраханской области.

Алексей Семиченко родился 2 января 1989 года в селе Лебяжье, учился в Камызякском сельскохозяйственном колледже. На территории военной операции он находился с начала частичной мобилизации. Погиб 11 августа 2024 года, награжден Орденом Мужества посмертно, сообщил 13 августа телеграм-канал администрации Камызякского муниципального района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 593 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".