Контрактник из Астраханской области убит на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Рашид Наушаев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 592 бойца из Астраханской области.
Как писал "Кавказский узел", к 10 августа власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 591 бойца из Астраханской области.
Рашид Наушаев убит в военной операции на Украине. Он родился 10 июня 1980 года и вырос в селе Ахтерек, окончил Бирюковскую среднюю школу. Работал водителем машины скорой помощи в Астрахани, затем водителем в администрации муниципального образования "Сизобугорский сельсовет". В мае 2023 года Рашид Наушаев подписал контракт с Минобороны. У него осталось трое детей, сообщила сегодня администрация Володарского района.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 592 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.
