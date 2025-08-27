Экологи прокомментировали ситуацию с загрязнением воздуха при пожаре в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Комментируя пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, экологи порекомендовали жителям окрестных домов в случае подобной ситуации как можно меньше находиться на воздухе и носить респираторы.

Как писал "Кавказский узел", в Новошахтинске после атаки дронов в ночь на 21 августа произошло возгорание на промышленном предприятии, отчитался врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. При этом он не уточнил, о каком предприятии идет речь. 23 августа администрация Новошахтинска сообщила о сложной обстановке на месте пожара. Для тушения пожара на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов, по словам врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, приехали сотрудники МЧС из четырех регионов. Утром 26 августа власти отчитались о том, что пожар потушен.

Опрошенные 26 августа корреспондентом "Кавказского узла" руководитель краснодарского краевого отделения организации «Зеленая лига» Евгений Витишко, глава республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы в Адыгее Валерий Бриних и анонимный эколог, комментируя информацию о пожаре на Новошахтинском заводе нефтепродуктов, рассказали, как вести себя в подобных ситуациях жителям окрестных домов, особенно в отсутствие адекватного информирования со стороны властей.

Евгений Витишко отметил, что масштаб опасности неясен, поскольку непонятно, что конкретно горело. «Но в любом случае пожар на нефтеперерабатывающем заводе приводит к тому, то в воздух выбрасывается множество вредных веществ», - сказал он.

Валерий Бриних подчеркнул, что самой первой опасностью при любом пожаре является сажа. «Она и загрязняет пространство, и ее частицы могут оседать в легких, хотя сама по себе она, как чистый углерод, не очень опасна. Более опасны различные оксиды, выделяющиеся при горении», - заявил он.

Анонимный эколог также акцентировал внимание на опасности оксидов. «Это оксид серы, оксид азота. Плюс выделяются разные примеси, которые были включены в нефтепродукты, вплоть до тяжелых металлов. Это все разлетается по окрестностям в зависимости от метеоусловий. Если безоблачная погода и ветер, то он может разнести это на десятки километров. Если погода безветренная, то все это оседает ближе», - заявил он.

Все эксперты единодушно отметили, что при подобных пожарах живущим поблизости людям лучше как можно меньше выходить на улицу. Витишко подчеркнул, что масштаб принимаемых мер зависит от того, что конкретно горит. «От этого зависит, например, принятие решения о том, закрывать школы или нет», - отметил он.

Бриних заявил, что из общих рекомендаций он также выделил бы необходимость закрывать окна. «Кроме того, при выходе на улицу нужно надевать санитарную маску - она спасет вас хотя бы от сажи, правда, не спасет от вредоносных газов», - подчеркнул он.

Анонимный эколог заявил, что местные власти прежде всего должны объявить, что в городе состояние «черного неба». «Это сленговое название сильного загрязнения, такой режим вводится в некоторых промышленных центрах. В принципе, должен провести замеры Роспотребнадзор, но у них они почему-то всегда получаются такими, что людям объявляют, что все в пределах нормы. Самим людям надо как можно быстрее закрыть окна и стараться выходить на улицу в респираторах. Медицинская маска тут не спасает, а респиратор обеспечивает хотя бы частичную защиту», - заметил он.

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод находится в восьми километрах от границы с ЛНР, следует из информации на сервисе "Яндекс. Карты". Предприятие остается крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России и единственным действующим НПЗ в Ростовской области, отметило 22 июня 2022 года издание 161.ru.

4 мая 2024 года на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов взорвался беспилотник. Огонь тогда был потушен сотрудниками предприятия, жертв и пострадавших не было.

Ранее, 22 июня 2022 года, работа Новошахтинского НПЗ была остановлена после пожара, на предприятии были обнаружены обломки двух беспилотников. После первого удара возник пожар на вакуумной установке, второй удар не привел к возгоранию. Жертв и пострадавших в результате пожара на НПЗ также не было. Завод возобновил работу 5 августа 2022 года.

Атака беспилотников на нефтезавод в Новошахтинске никак не скажется на боеспособности войск Южного военного округа и обеспечении их ГСМ, заявили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты.

