Боец со Ставрополья убит в зоне СВО

Сергей Маско убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 801 бойца со Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 21 августа власти официально назвали убитыми на Украине не менее 800 бойцов из Ставропольского края.

В зоне специальной военной операции погиб житель села Дивного, Сергей Маско, сообщил глава Апанасенковского округа Денис Климов в своем Telegram-канале. Подробности о бойце в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне боевых действий на Украине не менее 801 бойца из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

