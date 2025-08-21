×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:56, 21 августа 2025

Военный из Ставропольского края убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Немцуров из Зеленокумска убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти озвучили имена не менее 800 убитых там военнослужащих со Ставрополья. 

Как писал "Кавказский узел", к 21 августа власти официально назвали убитыми на Украине не менее 799 бойцов из Ставропольского края.

Уроженец Зеленокумска Андрей Немцуров, убитый на Украине, похоронен сегодня на Ставрополье, сообщила администрация Советского городского округа. 

31-летний Немцуров "в ноябре 2024 года пошел добровольцем" в зону военных действий, а уже 4 декабря был убит, следует из сообщения чиновников. 

Немцуров был "представителем цыганской общины округа", у него остались шестеро детей в возрасте от полутора до 12 лет, говорится в публикации официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне боевых действий на Украине не менее 800 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
22:55, 19 августа 2025
Признанные человеческие потери юга России на Украине превысили 7250
03:53, 17 августа 2025
Военный осужден в Нальчике за самовольное оставление части
Документы Руслана Боташева. Фото: пресс-служба Генпрокуратуры России / Telegram
01:57, 14 августа 2025
Франция выдала России обвиняемого в терроризме уроженца Карачаево-Черкесии
Задержанный. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:44, 12 августа 2025
Иностранец арестован на Ставрополье за оскорбления по национальному признаку
Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56, 7 августа 2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
12:24, 8 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Случайность или умысел? Про ситуацию с «Вечным огнем» в Лермонтове
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
12:16, 18 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Кавминводы стонут без воды
Фото
12:24, 8 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Случайность или умысел? Про ситуацию с «Вечным огнем» в Лермонтове
Фото
10:27, 6 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Экологу Сергею Легкобитову из Кавминвод уменьшили срок лишения свободы
Фото
14:13, 4 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Массовая застройка Кисловодска. Страсти не утихают
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Обвиняемые по делу о захвате власти в Армении в зале суда. Ереван, 21 августа 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/900340.html
21 августа 2025, 18:43
Суд продлил арест обвиняемым по делу о захвате власти в Армении

Жители Хутниба во время видеообращения. 20 августа 2025 г. Скриншот видео "Кавказского узла"
21 августа 2025, 15:45
Минимущество отреагировало на жалобы жителей Хутниба

Полигон в Воскресенске 20 августа 2025 г. (слева) и 9 января 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13987
21 августа 2025, 13:45
Власти отчитались о вывозе песка с мазутом с полигона в Воскресенском

Фазиль Гасымов. Фото: личная страница Фазиля Гасымова в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России)
21 августа 2025, 08:46
Заключенный в Азербайджане экономист Гасымов отказался от адвоката

Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Показать больше