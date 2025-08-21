Военный из Ставропольского края убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Немцуров из Зеленокумска убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти озвучили имена не менее 800 убитых там военнослужащих со Ставрополья.

Как писал "Кавказский узел", к 21 августа власти официально назвали убитыми на Украине не менее 799 бойцов из Ставропольского края.

Уроженец Зеленокумска Андрей Немцуров, убитый на Украине, похоронен сегодня на Ставрополье, сообщила администрация Советского городского округа.

31-летний Немцуров "в ноябре 2024 года пошел добровольцем" в зону военных действий, а уже 4 декабря был убит, следует из сообщения чиновников.

Немцуров был "представителем цыганской общины округа", у него остались шестеро детей в возрасте от полутора до 12 лет, говорится в публикации официального Telegram-канала муниципалитета.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне боевых действий на Украине не менее 800 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

