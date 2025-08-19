×

Кавказский узел

10:50, 19 августа 2025

Боец со Ставрополья убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кирилл Казаченко убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 794 бойцов со Ставрополья.

В станице Марьинской похоронен участник военной операции на Украине Кирилл Казаченко, сообщила администрация Кировского муниципального округа в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 794 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

