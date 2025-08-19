Боец из Волгоградской области убит на Украине

Сергей Зубрилин убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1304 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 18 августа официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1303 бойцов из Волгоградской области.

Участник спецоперации, 38-летний Сергей Зубрилин, убитый 17 сентября 2024 года, похоронен в в Новоаннинском районе, сообщила районная администрация.

Он родился в хуторе Красном Урюпинского района, окончил школу, получил специальность мастера в ПУ-54. В начале августа 2024 года Сергей Зубрилин подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации и служил в мотострелковой части, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 18 августа.

Власти признали убитыми более 7200 бойцов с юга России Официальные власти и представители силовых структур обнародовали данные 7207 военнослужащих с юга России, убитых в боевых действиях на Украине, из них 3625 приходятся на ЮФО, 3582 – на СКФО. Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1304 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".