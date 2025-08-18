×

Кавказский узел

Лента новостей
14:47, 18 августа 2025

Военный из Волгоградской области убит в ходе боевых действий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Рыжов убит в зоне боевых действий. С начала СВО официально признаны убитыми не менее 1303 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 18 августа власти назвали имена как минимум 1302 бойцов из Волгоградской области, убитых в военной операции на Украине.

О смерти Алексея Рыжова сообщил сегодня официальный телеграм-канал администрации Камышина. Биографические данные и подробности гибели в сообщении не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1303 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

