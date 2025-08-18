Военный из Волгоградской области убит в зоне спецоперации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Шевцов из Новоаннинского района убит в зоне СВО. С ее начала официально признаны убитыми не менее 1302 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 17 августа власти назвали имена как минимум 1301 бойца из Волгоградской области, убитых в военной операции на Украине.

Владимир Шевцов подписал контракт с Минобороны в сентябре 2024 года. В начале февраля 2025 года родные потеряли связь с бойцом. Позже стало официально известно, что 51-летний Владимир был убит в зоне СВО.