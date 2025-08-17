×

Кавказский узел

RU EN
Главная   /   Лента новостей
10:45, 17 августа 2025

Двенадцать бойцов из Волгоградской области убиты в зоне СВО

Ордена Мужества убитым бойцам. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Камышинского района от 21.02.25, https://t.me/kamyshinskiirn/18079?single

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Павел Малушкин, Алексей Сурнин, Владимир Кольжанов, Роман Кондратюк, Дмитрий Дружинин, Максим Буков, Александр Хорохоркин, Никита Бухалкин, Александр Борисов, Алексей Дьяков, Евгений Сальников, Денис Степанов убиты в зоне СВО. С ее начала официально признаны убитыми не менее 1301 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 11 августа власти назвали имена как минимум 1289 бойцов из Волгоградской области, убитых в военной операции на Украине.

Сержант Павел Малушкин, рядовой Алексей Сурнин, посмертно награждены орденами Мужества, сообщила администрация Камышинского района в своем Telegram-канале 14 августа.

Ранее районные власти сообщали, что в боевых действиях в зоне военной операции на Украине убиты Владимир Кольжанов, Роман Кондратюк, Дмитрий Дружинин, Максим Буков, Александр Хорохоркин, Никита Бухалкин, Александр Борисов, Алексей Дьяков, Евгений Сальников, Денис Степанов.

Российские бойцы. Скриншот фото Минобороны России от 13.08.25, https://t.me/mod_russia/55508.
10:15 16.08.2025
Власти признали убитыми более 7200 бойцов с юга России
Официальные власти и представители силовых структур обнародовали данные 7207 военнослужащих с юга России, убитых в боевых действиях на Украине, из них 3625 приходятся на ЮФО, 3582 – на СКФО.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1301 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Автор: "Кавказский узел"

