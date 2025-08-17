Двенадцать бойцов из Волгоградской области убиты в зоне СВО

Павел Малушкин, Алексей Сурнин, Владимир Кольжанов, Роман Кондратюк, Дмитрий Дружинин, Максим Буков, Александр Хорохоркин, Никита Бухалкин, Александр Борисов, Алексей Дьяков, Евгений Сальников, Денис Степанов убиты в зоне СВО. С ее начала официально признаны убитыми не менее 1301 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 11 августа власти назвали имена как минимум 1289 бойцов из Волгоградской области, убитых в военной операции на Украине.

Сержант Павел Малушкин, рядовой Алексей Сурнин, посмертно награждены орденами Мужества, сообщила администрация Камышинского района в своем Telegram-канале 14 августа.

Ранее районные власти сообщали, что в боевых действиях в зоне военной операции на Украине убиты Владимир Кольжанов, Роман Кондратюк, Дмитрий Дружинин, Максим Буков, Александр Хорохоркин, Никита Бухалкин, Александр Борисов, Алексей Дьяков, Евгений Сальников, Денис Степанов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1301 бойца из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

