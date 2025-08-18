×

Кавказский узел

Лента новостей
07:50, 18 августа 2025

Десять беспилотников сбиты на юге России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны отчиталось о 10 сбитых беспилотниках на юге России, в том числе над Ростовской областью и Краснодарским краем. В Ростовской области в результате падений обломков БПЛА обошлось без разрушений. 

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 17 августа силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районах. Один местный житель пострадал. Также атаке подвергся Миллеровский район Ростовской области. На Ставрополье беспилотники пытались атаковать промышленную зону города Невинномысска, на месте падения БПЛА загорелась стерня. 

В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 17 августа до 06.00 мск 18 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны России. В том числе два беспилотника были сбиты над территорией Ростовской области, один над территорией Краснодарского края, два над акваторией Черного моря и пять над акваторией Азовского моря, указано в Telegram-канале ведомства. 

О последствия атаки БПЛА сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. 

"Силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском и Чертковском районе. Предварительно, обошлось без разрушений, никто из людей не пострадал", - проинформировал он.

Угроза атаки беспилотников объявлялась также в Ставропольском крае, следует из сообщений губернатора Владимира Владимирова.

Напомним, что во время атаки беспилотника 14 августа получили повреждения 33 жилых дома в Ростове-на-Дону. По данным на первую половину дня 15 августа число пострадавших составило 15 человек, состояние четверых оценивается как средней тяжести

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше