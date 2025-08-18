Десять беспилотников сбиты на юге России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны отчиталось о 10 сбитых беспилотниках на юге России, в том числе над Ростовской областью и Краснодарским краем. В Ростовской области в результате падений обломков БПЛА обошлось без разрушений.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 17 августа силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районах. Один местный житель пострадал. Также атаке подвергся Миллеровский район Ростовской области. На Ставрополье беспилотники пытались атаковать промышленную зону города Невинномысска, на месте падения БПЛА загорелась стерня.

В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 17 августа до 06.00 мск 18 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны России. В том числе два беспилотника были сбиты над территорией Ростовской области, один над территорией Краснодарского края, два над акваторией Черного моря и пять над акваторией Азовского моря, указано в Telegram-канале ведомства.

О последствия атаки БПЛА сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Силы ПВО отразили воздушную атаку врага на севере Ростовской области, уничтожив БПЛА в Миллеровском и Чертковском районе. Предварительно, обошлось без разрушений, никто из людей не пострадал", - проинформировал он.

Угроза атаки беспилотников объявлялась также в Ставропольском крае, следует из сообщений губернатора Владимира Владимирова.

Напомним, что во время атаки беспилотника 14 августа получили повреждения 33 жилых дома в Ростове-на-Дону. По данным на первую половину дня 15 августа число пострадавших составило 15 человек, состояние четверых оценивается как средней тяжести.

