Верующая из кубанской станицы приговорена к условному сроку

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Свидетель Иеговы* из станицы Выселки Ирина Ушакова приговорена к двум годам лишения свободы условно.

Как писал "Кавказский узел", по версии следствия, жители станицы Выселки Владимир Лепский, Ирина Ушакова и Наталья Новоселецкая принимали участие в собраниях и обучающих мероприятиях, чтобы продолжить деятельность запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы Выселковского района". Их дело было передано в суд в сентябре 2024 года. Муж обвиняемой Ирины Ушаковой, проходит по делу как организатор экстремистской ячейки, рассказал представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*.

Приговор 50-летней Ирине Ушаковой суд вынес 4 июля, женщина приговорена к двум годам лишения свободы условно. До приговора Ирина находилась под подпиской о невыезде, говорится в сообщении Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*, поступившем сегодня “Кавказскому узлу”.

Ирине Ушаковой вменяли “участие в религиозно-обучающих занятиях-проповедях” и “вступала в религиозные дискуссии”. В суде женщина объяснила, что основание для этого есть в Библии в Евангелиях. “Иисус хочет, чтобы проповедовали все его последователи, что я и делаю”, - пояснила верующая.

Муж Ирины Виталий провел семь месяцев в СИЗО, в доме Ушаковых дважды проходили обыски. Всего в Выселках преследуют по религиозным мотивам 15 Свидетелей Иеговы*, отметили представители ассоциации.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.