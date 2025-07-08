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16:57, 8 июля 2025

Верующая из кубанской станицы приговорена к условному сроку

Ирина Ушакова. Фото: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1334063158284685&set=a.377813910576286&type=3 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Свидетель Иеговы* из станицы Выселки Ирина Ушакова приговорена к двум годам лишения свободы условно. 

Как писал "Кавказский узел", по версии следствия, жители станицы Выселки Владимир Лепский, Ирина Ушакова и Наталья Новоселецкая принимали участие в собраниях и обучающих мероприятиях, чтобы продолжить деятельность запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы Выселковского района". Их дело было передано в суд в сентябре 2024 года. Муж обвиняемой Ирины Ушаковой, проходит по делу как организатор экстремистской ячейки, рассказал представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*.

Приговор 50-летней Ирине Ушаковой суд вынес 4 июля, женщина приговорена к двум годам лишения свободы условно. До приговора Ирина находилась под подпиской о невыезде, говорится в сообщении Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*, поступившем сегодня “Кавказскому узлу”. 

Ирине Ушаковой вменяли “участие в религиозно-обучающих занятиях-проповедях” и “вступала в религиозные дискуссии”. В суде женщина объяснила, что основание для этого есть в Библии в Евангелиях. “Иисус хочет, чтобы проповедовали все его последователи, что я и делаю”, - пояснила верующая. 

Муж Ирины Виталий провел семь месяцев в СИЗО, в доме Ушаковых дважды проходили обыски. Всего в Выселках преследуют по религиозным мотивам 15 Свидетелей Иеговы*, отметили представители ассоциации.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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