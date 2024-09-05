Трое Свидетелей Иеговы* обвинены в экстремизме на Кубани

05 сентября 2024, 14:18

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Жители станицы Выселки Владимир Лепский, Ирина Ушакова и Наталья Новоселецкая принимали участие в собраниях и обучающих мероприятиях, чтобы продолжить деятельность запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы Выселковского района", считает следствие.

По версии следствия, жители станицы Выселки Владимир Лепский, Ирина Ушакова и Наталья Новоселецкая с июля 2020 года по февраль 2022 года принимали участие в собраниях, обрядах и обучающих мероприятиях, преследуя при этом цель продолжения деятельности религиозной организации "Свидетели Иеговы* Выселковского района".

В отношении них в марте текущего года было возбуждено уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации. По месту проживания Свидетелей Иеговы* были проведены обыски. Лепский, Новоселецкая и Ушакова находятся под подпиской о невыезде, передало 4 сентября "ОВД Инфо"**.

Следком завершил расследование дела против Свидетелей Иегов* из Выселок, сказано в сообщении.

Комментариев от обвиняемых или их представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 17 июля силовики обвинили жителя Павловского района в экстремизме. По версии следствия, он занимался изучением запрещенной экстремистской литературы и пытался вовлечь в ряды Свидетелей Иеговы* новых членов.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.