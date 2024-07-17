17 июля 2024, 08:27

Верующий с Кубани обвинен в экстремизме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Павловского района занимался изучением запрещенной экстремистской литературы и пытался вовлечь в ряды Свидетелей Иеговы* новых членов, считает следствие.

По версии следствия, житель Павловского района, будучи Свидетелем Иеговы*, с июля по октябрь 2019 года в станице Павловской проводил занятия по изучению запрещенной экстремистской литературы совмещенные с проповеднической деятельностью. Он распространял религиозные убеждения Свидетелей Иеговы*, вовлекая новых участников в состав этой организации.

Житель Павловского района обвинен в участии в деятельности экстремистской организации. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщило 16 июля в своем телеграм-канале следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Комментариев от представителей обвиняемого не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что об уголовном преследовании Свидетелей Иеговы* из Павловского района ранее сообщалось неоднократно. В частности, 11 апреля 2023 года стало известно, что в отношении Свидетеля Иеговы* из станицы Павловская возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он участвовал в онлайн-встречах верующих.

27 марта 2023 года кассационный суд в Краснодаре оставил без изменения обвинительный приговор Свидетелю Иеговы* Людмиле Щеколдиной из станицы Павловской по делу об экстремистской организации.

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Дело верующей из Черкесска направлено на пересмотр", "Свидетель Иеговы* из Адыгеи заподозрен в экстремизме", "Верующему из Абинска отказано в смягчении сурового приговора по делу об экстремизме".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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