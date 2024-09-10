Стали известны подробности дела об экстремизме против верующих из кубанской станицы

10 сентября 2024, 19:44

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Следствие вменило в вину Владимиру Лепскому из станицы Выселки чтение вслух книг Свидетелей Иеговы*. Муж другой обвиняемой Ирины Ушаковой, проходит по делу как организатор экстремистской ячейки, рассказал представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*.

Как писал "Кавказский узел", по версии следствия, жители станицы Выселки Владимир Лепский, Ирина Ушакова и Наталья Новоселецкая принимали участие в собраниях и обучающих мероприятиях, чтобы продолжить деятельность запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы Выселковского района". Следствие отчиталось о завершении расследования.

У обвиняемых по этому делу жителей станицы Выселки нет адвокатов, заявил представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский. "Верующие защищают себя самостоятельно. Но на текущий момент информации не так много", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Владимир Лепский 1966 года рождения впервые подвергся уголовному преследованию за свои убеждения в феврале 2022 года — тогда у Свидетелей Иеговы* на Кубани прошли массовые обыски. "Родился Владимир в селе Платоновка, в 80 километрах от Луганска. У него есть младшие брат и сестра. Их мать на пенсии, отца уже нет в живых. Получив среднее специальное образование, Владимир начал работать на железной дороге составителем поездов, позднее трудился слесарем по ремонту газового оборудования. Со своей будущей супругой Владимир познакомился на работе, и в 2005 году они поженились. В 1997 году он решил стать Свидетелем Иеговы*. Десять лет спустя его примеру последовала супруга", - рассказал Сивульский.

В 2014 году семья переехала в станицу Выселки, а спустя восемь лет вернулась в Платоновку. "Весной 2024 года супруги узнали об уголовном деле и приняли решение вновь переехать в Краснодарский край. Стресс из-за уголовного преследования отразился на здоровье верующих. Также Владимир оказался в списке экстремистов и террористов Росфинмониторинга, его счета были заблокированы, и он потерял работу. Переживаний добавляет то, что его пожилая мать незадолго до произошедшего перенесла инсульт, и он старается оберегать ее от плохих новостей", - подчеркнул он.

По его словам, в постановлении о возбуждении уголовного дела следователь указал, что Лепский "читал вслух иным участникам религиозные книги Свидетелей Иеговы*, делая акцент на том, что в указанных книгах содержатся верные знания о Боге", - рассказал Сивульский.

Еще одна верующая, которая проходит по делу об экстремизме - Ирина Ушакова. "Она в 1974 году родилась в Таджикистане. В 16 лет уехала из Таджикистана. У нее есть младшая сестра. Их мать на пенсии, отец умер в 2020 году.В детстве Ирина занималась акробатикой и легкой атлетикой. После школы выучилась на парикмахера, затем работала на мясокомбинате формовщицей колбасных изделий. С 2021 года не работает, так как находится на инвалидности. В 2004 году она стала Свидетелем Иеговы*. В 2006 году Ирина вышла замуж за Виталия который разделяет ее взгляды на веру. Вместе они вырастили двоих сыновей", - сообщил Сивульский.

В феврале 2022 года силовики провели серию обысков у Свидетелей Иеговы* в Краснодарском крае. Четыре человека, в том числе 41-летний Виталий Ушаков, стали подозреваемыми по делу об организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК РФ) в станице Выселки. В июне стало известно, что дело Свидетеля Иеговы* Виталия Ушакова, обвиняемого в создании ячейки экстремистской организации в кубанской станице Выселки, поступило в суд.

В 2022 году в доме Ушаковых в течение недели прошли два обыска, сообщил он. "Позже против супругов были возбуждены уголовные дела. Виталий семь месяцев находился в СИЗО, затем его перевели под домашний арест. При этом, по словам Ирины, гонения только сблизили семью. Преследования негативно сказываются на здоровье Ирины, состоящей на учете в онкологическом центре. Родные и близкие переживают за Ирину и Виталия", - пояснил Сивульский.

Подробностей ещё об одной обвиняемой, Наталье Новоселецкой, неизвестно, кроме того, что она родилась в 1963 году, добавил он . " Всем обвиненным СИ избрана подписка о невыезде", - подчеркнул Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.