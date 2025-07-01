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09:34, 1 июля 2025

Дело о захвате заложников в ростовском СИЗО дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пять человек обвиняются в попытке побега, участии в террористической организации, подготовке теракта и захвате заложников в ростовском СИЗО-1, дело направлено в суд.

Как писал "Кавказский узел", пятеро обвиняемых в захвате заложников в ростовском СИЗО, Рамазан Албеков, Магомед Алханов, Малик Гандалоев, Даниил Камнев и Адам Кодзоев, планировали добраться до Ингушетии, примкнуть к местной вооруженной группировке и совершить несколько терактов и диверсий, сообщила ФСБ.

16 июня заключенные в ростовском СИЗО-1 захватили в заложники сотрудников изолятора. Во время штурма заключенные, захватившие заложников, были убиты, а заложники освобождены. "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

Следователи завершили расследование уголовного дела о покушении на побег из следственного изолятора в Ростове-на-Дону, захвате заложников и преступлениях террористической направленности, сообщило управление Следкома России по Ростовской области.

Пять человек, в зависимости от роли каждого, обвиняются в покушении на побег (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 313 УК РФ) захвате заложников (часть 3 статьи 206 УК РФ), дезорганизации работы СИЗО (часть 3 статьи 321 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), покушении на теракт (часть  3 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК РФ), приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании (часть 1 статьи 30, часть 2 статьи 208 УК РФ).
 
По данным следствия, в июне 2024 года обвиняемые самовольно покинули помещение камеры в СИЗО, затем захватили  в качестве заложников двух сотрудников ГУФСИН и в отношении четырех сотрудников применили насилие, опасное для жизни и здоровья, причинив им телесные повреждения. Все обвиняемые  являлись приверженцами террористической организации, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. По версии следствия, в состав организованной группы входили 10 человек - дело против пятерых передано в суд, пятеро были убиты силовиками при освобождении заложников.
 
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в сообщении.

На сайте Южного окружного военного суда к 9.34 мск  не содержится карточки дела против пятерых обвиняемых.

Напомним, в октябре 2024 года правозащитники сообщали, что не менее чем к семи заключенным СИЗО в Таганроге, применяются пытки с целью получить признательные показания по делу о бунте в ростовском СИЗО/

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что в учреждениях ФСИН не хватает сотрудников, а имеющиеся работают с большими переработками за скромную зарплату, что способствует развитию коррупции и нарушению правил безопасности ради личной выгоды.

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Автор: "Кавказский узел"

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