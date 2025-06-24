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14:56, 24 июня 2025

Боец из Краснодарского края убит на СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виктор Гринюс убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 763 бойца из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 12 июня власти и силовики признали убитыми в ходе СВО как минимум 762 бойцов из Краснодарского края.

Виктор Гринюс – старший разведчик разведывательного отделения штурмовой роты мотострелкового батальона убит в октябре 2024 года в зоне специальной военной операции, сообщила сегодня администрация Щербиновского района, отчитываясь о поздравлении дочери бойца с днем рождения.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 762 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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