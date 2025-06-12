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13:21, 12 июня 2025

Казачий атаман из Новороссийска убит на СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Гавриленко убит год назад в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 762 бойца из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 5 июня власти и силовики признали убитыми в ходе СВО как минимум 761 бойца из Краснодарского края.

12 июня на новороссийском кладбище «Щелба» состоялась  церемония открытия  бюста Герою России Владимиру  Гавриленко, сообщила сегодня администрация Новороссийска. Он был атаманом Константиновского хуторского казачьего общества, командиром казачьего разведотряда «Аксай» казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Дон". Убит он был 12 июня 2024 года. В марте 2022 года Гавриленко стал добровольцем первого состава добровольческого отряда «Дон». 

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 762 бойцов из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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