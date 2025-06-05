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17:41, 5 июня 2025

Футболист с Кубани убит на СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Роман Морозов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 761 бойца из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 3 июня власти признали убитыми в военной операции на Украине не менее 760 бойцов из Краснодарского края.

Роман Морозов 29 мая убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Ейского района. Ранее он играл в футбол в команде "Старт" его памяти посвятили футбольный турнир, говорится в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 761 бойца из Краснодарского края.  "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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