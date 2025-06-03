Девять бойцов с Кубани убиты в зоне СВО

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Илья Чепчуров, Дмитрий Городицкий, Денис Терентьев, Даниил Князев, Алексей Макеев, Дмитрий Бурцев, Андрей Комаров, Андрей Настюшин, Алексей Алмазов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 760 бойцов из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 1 июня власти и силовики назвали имена 751 бойца из Краснодарского края, убитого в военной операции на Украине.

Илья Чепчуров убит в военной операции на Украине, сообщила администрация Щербиновского района в своем Telegram-канале, отчитываясь о визите к сыну погибшего бойца.

7 мая районные власти сообщили, что открыта мемориальная доска убитому в 2023 году в зоне СВО младшему сержанту, старшему разведчику – сапёру Дмитрию Городицкому. Он работал в структуре ФСИН, в 2016 году заключил контракт с Минобороны, в СВО принимал участие с ее начала.

Ранее районные власти сообщали, что в боевых действиях убиты Денис Терентьев, Даниил Князев, Алексей Макеев, Дмитрий Бурцев, Андрей Комаров, Андрей Настюшин, Алексей Алмазов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 751 бойца из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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