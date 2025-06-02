Названы имены 24 убитых на СВО бойцов с Кубани

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24 бойца из Каневского района убиты в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 751 бойца из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 28 мая официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 727 бойцов из Краснодарского края.

Участники специальной военной операции на Украине Виталий Квадратов, Савелий Кирничный и Марсель Сагитов убиты в боях, сообщила администрация Каневского района 28 мая, отчитываясь о передаче наград их родным.

Ранее районные власти в своем Telegram-канале информировали, что в зоне СВО убиты Гиви Гегидзе, Владимир Павлюкович, Александр Татаринцев, Андрей Курцов, Ефим Василенко, Роман Гордиенко, Владимир Шурыгин, Андрей Евтягин, Михаил Храпский, Леонид Спелов, Александр Завьялов, Георгий Кузьмин, Владимир Дьяченко, Иван Киселев, Сергей Мукиенко, Александр Озирянский, Аркадий Кокуш, Олег Багнюк, Николай Чечелев, Владимир Демьяненко, Дмитрий Дубов.

Власти признали убитыми на Украине 6650 военных с юга России Не менее 3318 бойцов из регионов СКФО и 3332 из регионов ЮФО официально признаны убитыми в специальной военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 751 бойца из Краснодарского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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