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11:58, 22 июня 2025

Жительницы Махачкалы сочли женский пляж непригодным для отдыха

Махачкала. Фото: Suleymannabiev, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90865842

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Женский пляж в Махачкале грязен, не оборудован раздевалками и душевыми, а также открыт для наблюдателей-мужчин, рассказали жительницы города. Представитель мэрии не подтвердил информацию источников о планах перенести женский пляж в другое место.

Как писал "Кавказский узел", 19 июня анонимный телеграм-канал "Сапа Кавказ" со ссылкой на неназванного представителя мэрии Махачкалы сообщил, что решается вопрос переноса женского пляжа из Редукторного поселка в район духовного центра между Махачкалой и Каспийском. Такая необходимость возникла после жалоб местных жительниц на то, что им мешают отдыхать сторонние наблюдатели, а недалеко от зоны отдыха появились строения, откуда открывается обзор на пляж.

Огороженный пляж для женщин и детей "Островок" открылся в махачкалинском поселке Редукторный 1 июня 2012 года. Посетительницы женского пляжа не защищены от присутствия мужчин, следует из видеоролика, обнародованного местной жительницей в июле 2021 года.

Представитель мэрии не подтвердил информацию о планах переноса пляжа

Пляж в Каспийске. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=6uMIjrHRp8A
13:48 11.06.2025
Каспийчане поддержали призыв не допустить застройки пляжа
Городской пляж Каспийска, где планируется построить гостиницы, популярен у горожан и туристов, рассказали активисты. Местные жители опасаются, что в результате застройки лишатся места отдыха.

Источник в администрации Махачкалы не подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о планах переноса женского пляжа. "Сейчас в городе новый мэр, идет формирование новой команды. В Махачкале много других проблем, требующих решения, кроме женского пляжа", - сказал представитель мэрии.

19 июня мэр Махачкалы Юсуп Умавов объявил о своей отставке, и на следующий день врио мэра был назначен Джамбулат Салавов, который ранее возглавлял региональный Минтранс.

Информацию о переносе пляжа в район Духовного центра подвергла сомнению также жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова, являющаяся советником муфтия по межконфессиональным вопросам, связям с органами власти, общественностью и СМИ.

"Фейковая новость, которая не может быть действительностью. При чем тут Духовный центр, где речь идет об огромной мечети, куда стекается поток туристов, и именно женский пляж?" - написала 19 июня Гамзатова в своем телеграм-канале, насчитывающем более 100 тысяч подписчиков.

Махачкалинки назвали женский пляж грязным и недостаточно укромным

Жительница Махачкалы Рукият в этом году отказалась от посещения женского пляжа из-за того, что он стал доступен для обзора из построенных многоэтажных зданий.

"Было бы хорошо, если бы выделили другое, более укромное место, не обязательно возле Духовного центра. У нас много женщин, которые по разным причинам не хотят купаться на общих пляжах, не только по религиозным причинам. Бывает, комплексуют из-за фигуры, шрамов на теле и других факторов", - сказала Рукият корреспонденту "Кавказского узла".

Теперь из-за застройки тут невозможно находиться

Женский пляж – недостаточно укромное место для купальщиц, подтвердила жительница города Аминат. "И раньше на женский пляж пытались заплывать на лодках и подглядывать издали с суши молодые люди. Теперь из-за застройки тут невозможно находиться", – сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

Есть ли еще женские пляжи на Кавказе, как эта проблема решается в мире и только ли с исламом она связана, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Женский пляж: новое – забытое старое".

В свою очередь жительница Махачкалы Рая не считает проблему женского пляжа остро актуальной. "И сейчас на городском пляже можно увидеть женщин, купающихся в буркини. Я купаюсь в обычном купальнике, но не хожу на махачкалинский пляж не по этическим причинам, а потому, что он грязный. Мы с подругами ездим за город, где много баз отдыха, можно снять домик. И никто ни за кем не подглядывает", – сказала девушка корреспонденту "Кавказского узла".

Нужна инфраструктура – раздевалки, душевые, лежаки

Критически оценила действующий женский пляж и Фируза. "Я стала бы посещать женский пляж в случае его переноса к Духовному центру, если там будут созданы все условия для недоступности его для мужчин. Кроме того, нужна инфраструктура – раздевалки, душевые, лежаки, чего нет на действующем пляже", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В мае мониторинг состояния пляжных зон Дагестана показал несоответствие нормам в 12 из 21 пробы воды, взятых Роспотребнадзором. В Махачкале и Каспийске все 11 взятых там проб не соответствовали нормам. Практически все побережье в Дагестане опасно для купания, так как в море сливаются канализационные стоки, указали экологи.

Большая часть канализационных стоков в Махачкале попадает в море

Около 80% канализационных стоков Махачкалы, а это около 75 миллионов кубометров, из-за отсутствия очистных сооружений попадают в Каспийское море, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Минприроды Дагестана.

По его словам, уровень загрязнения морской воды превышает допустимые нормы более чем в 30 раз. Решить проблему загрязнения моря должен был канализационный коллектор длиной 15 километров между Махачкалой и Каспийском, который начали прокладывать еще в 1986 году. Однако затем из-за отсутствия финансирования работы приостановили.

По данным Минстроя Дагестана, разработана новая концепция строительства канализационных очистных сооружений для Махачкалы и Каспийска на 22 миллиардов рублей.

"Определились с источниками финансирования очистных сооружений Махачкалы, Каспийска с подводящими канализационными коллекторами. Все это стоит колоссальных средств, но мы взялись за эту работу и доведем ее до конца", - привел 29 мая слова главы Дагестана Минстрой республики в своем телеграм-канале.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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