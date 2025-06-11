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13:48, 11 июня 2025

Каспийчане поддержали призыв не допустить застройки пляжа

Пляж в Каспийске. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=6uMIjrHRp8A

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Городской пляж Каспийска, где планируется построить гостиницы, популярен у горожан и туристов, рассказали активисты. Местные жители опасаются, что в результате застройки лишатся места отдыха.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня было опубликовано видеообращение активистки Патимат Гусейновой к главе Дагестана Сергею Меликову. Гусейнова попросила отменить распоряжение о передаче участков на территории городского пляжа в Каспийске под строительство гостиничного комплекса "Азимут-2".

В декабре 2024 года активисты движения "Каспийск наш город" провели одиночные пикеты против застройки городской набережной. Жители города рассказали, что хотят видеть на этой территории парковую и спортивную зоны, а планы властей застроить набережную гостиничными комплексами и высотными домами возмущают их.

Автор обращения к Меликову сообщила о начале строительства на пляже

Корреспонденту "Кавказского узла" Патимат Гусейнова рассказала, что возле городского пляжа Каспийска предполагается строительство дополнительных корпусов гостиницы «Азимут». Там уже начато строительство бассейна, уточнила она.

По словам Гусейновой, под застройку выделены части территории еще двух пляжных городских зон. Там строительные работы пока не начаты, но это «вопрос времени», считает активистка.

«Этот пляж, про который я говорила в видеообращении, он городской со дня основания Каспийска. В последние годы море обмелело и отошло, и появились новые пляжи, которые были благоустроены. Их тоже предполагается застроить», - рассказала Гусейнова.

В декабре 2024 года руководитель городской общественной организации "Каспийск наш город" Гуруна Бутаева сообщила, что власти планируют вынести проект, когда он будет готов, на общественные обсуждения. "Его забрали на доработку. Нам пообещали, что проект будет обсуждаться, он должен пройти общественные слушания, только потом начнется какая-то работа", - рассказала она.

Сейчас даже нет информации, что будут какие-то обсуждения проекта, сообщила сегодня, 11 июня, Гуруна Бутаева корреспонденту «Кавказского узла». По ее сведениям, строительные работы пока не начаты. Что касается участка пляжа возле отеля «Азимут», то на общественные обсуждения этот вопрос не выносили, уточнила она.

По словам Бутаевой, рядом с основным городским пляжем была прибрежная зона, где располагался санаторий энергетиков и горзеленхоз. Когда море обмелело, образовалась большая пляжная территория, которой начали пользоваться горожане. Эта территория тоже запланирована под застройку, предполагает активистка.

Пляжи востребованы у каспийчан и туристов, на них постоянно люди купаются

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«Городской пляж и образовавшиеся в черте города новые пляжи востребованы у каспийчан и туристов, на них постоянно люди купаются. Они бесплатные, удобно расположены в черте города, в отличие от частных пляжей, которые находятся за городом», - сказала Бутаева.

Горожане опасаются лишиться доступа к пляжу

Житель Каспийска Заур рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что слышал о планах властей по застройке прибрежной территории. «Я отношусь к этому отрицательно. Городской пляж существует со дня основания Каспийска, для чего его портить? Пусть строят свои гостиницы за пределами города», - сказал мужчина.

Могут всё забетонировать и ограничить допуск к морю

Против застройки пляжа высказалась и жительница Каспийска Индира. «Читала в соцсетях, что люди возмущаются, боятся застройки пляжа. Народ не верит обещаниям чиновников, которые говорят одно, потом делают другое. Под предлогом благоустройства и тому подобного могут всё забетонировать и ограничить допуск к морю горожан», - сказала Индира корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал каспийчанин Рустам. «Читал, что будут общественные обсуждения, но этому не верю. Зачем частному инвестору бесплатно отдали территорию городского пляжа? Чтобы он зарабатывал на этом деньги? Потом оградят участок, и будут туда пускать только своих, или остальных за деньги. Я против», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сергей Меликов и администрация главы и правительства Дагестана, по состоянию на 13.40 мск, не отреагировали на своих интернет-ресурсах на обращение Патимат Гусейновой.

Напомним, против застройки набережной каспийчане выступали и в декабре 2023 года. Общественные слушания по проекту застройки переросли в перепалку между сторонниками и противниками строительства комплекса зданий.

11 сентября 2019 года подготовка к строительству отеля на пляже в Каспийске спровоцировала стихийную акцию. Протестующие, которых не убедили доводы приехавших на место представителей мэрии и застройщика, обратились в прокуратуру.

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Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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