Женский пляж: новое – забытое старое

06 июля 2021, 22:37

Дагестанский сегмент социальных сетей бурно обсуждает скандал на женском пляже Махачкалы. Пользователи осуждают сам пляж, мужчин, которые на нем появились и женщин, которые ходят туда, где нет защиты от нескромных глаз. Есть ли еще женские пляжи на Кавказе, как эта проблема решается в мире и только ли с исламом она связана, - рассказывается в справке «Кавказского узла».

Скандал в Махачкале

В начале июля 2021 года в нескольких крупных дагестанских Instagram-пабликах была размещена жалоба на присутствие мужчин близ женского пляжа в Махачкале. «Пришли с семьей на женский пляж «Островок», будучи уверенными, что там нет никого, кроме женщин. Но столкнулись с тем, что вот эти «мужчины» спокойно подъезжали к пляжу и просто наблюдали за девушками. Видя все это, мы собрались и ушли домой. Сняли видео, чтоб поделиться с вами и показать этих бессовестных людей», - говорится в этих публикациях.

На кадрах видно, как к мелководью, где купаются женщины, подъезжают двое мужчин на моторных лодках. К одной из лодок подплывает человек в одежде, закрывающей тело (качество видеозаписи не позволяет однозначно утверждать, женщина это или мужчина) и, вскарабкавшись на лодку, садится на пассажирское место, после чего машет рукой одной из девушек, оставшихся в воде. Та машет рукой в ответ, после чего мужчины уезжают.

Женщины не первый раз жалуются на то, что защитить от нескромных мужчин на этом пляже их некому. А в 2016 году в Instagram рассказывали, что на пляж «проник мужчина и устроил скандал с воплями "я хочу тут купаться"» .

Огороженный высоким забором пляж для женщин и детей «Островок» открылся в махачкалинском поселке Редукторный девять лет назад. Директор пляжа пояснил тогда, что вход на пляж охраняют мужчины, но на самом пляже обслуживающий персонал полностью состоит из женщин.

Открытие женского пляжа решает проблемы с отдыхом у моря для женщин, соблюдающих ислам, рассказала одна из первых посетительниц пляжа Насидат Магомедова. «Поход на море для меня был редким праздником, так как для этого нам с супругом приходилось выезжать далеко за город. Согласно нормам шариата, женщине нельзя оголять тело в присутствии мужчин, а купальники, которые продают как «мусульманские», очень неудобны и в них, соответственно, нельзя загорать», - рассказала она.

Женский пляж в Чечне

Летом 2015 года на берегу «Грозненского моря» (Чернореченское водохранилище) в поселке Алды открыли женский пляж. На огороженную 3-метровым забором территорию привезли песок с Каспия, построили горки и пускают только женщин с детьми до 12 лет.

От соседнего мужского пляжа женский отделяет значительное расстояние – более километра. Обслуживающий персонал пляжа - исключительно женщины, включая спасательниц. Тем не менее, большинство дам не раздеваются: окунаются в воду или плавают в специальной одежде - буркини .

Кстати, в гудермесском аквапарке для мужчин и женщин предусмотрены отдельные бассейны с горками и другими аттракционами 1 . Даже входы в купальни максимально отдалены друг от друга .

Аурат и буркини

Для мусульман пляжный отдых прямо связан с понятием аурата (аврат). Это часть тела, которую верующие обязаны прикрывать перед другими людьми. Для женщин перед мужчинами ауратом считается все, кроме овала лица и кистей рук 2 . Для мужчин — та часть тела, что находится между пупком и коленями (пупок и колени - также аурат).

Для пляжного отдыха в публичных местах был изобретен исламский купальник – буркини. Название купального костюма появилось в результате объединения слов «бикини» и «бурк» (burqa), которое с французского переводится как паранджа. Его изобрела ливанский дизайнер Ахеда Занетти в середине нулевых годов 21 века. Купальник не прилегает к телу, имеет низкую водопоглотительную способность, быстро высыхает .

А что в мире?

Некоторые женские пляжи сохранились с XX века, например женский пляж Пярну в Эстонии. В 20-х годах прошлого столетия здесь была организована зона отдыха, где женщины могли спокойно загорать и купаться, не стесняясь присутствия мужчин. С одной стороны территория женского пляжа была огорожена морем, а с другой – стеной, доступ за которую посторонним был закрыт .

Таков и знаменитый (попал в английскую википедию как Ladies Beach) сернистый женский пляж в черногорском Улцине. С мая по октябрь сюда разрешается приходить только женщинам, а в зимний период его могут посещать и мужчины, и дети. Над пляжем на видном месте стоит информационный щит, который на трех языках информирует об особенностях его посещения. Его популярности способствовало стремление чем-то выделиться в Европе югославского президента Иосипа Броз Тито, который создал неподалеку большой нудистский пляж для иностранных туристов на Ада Бояна .

В Египте разговоры о женских пляжных зонах велись с 2001 года, но первый такой пляж открылся только в 2009 году. Зона организована как частный закрытый женский клуб, вход на территорию платный . В Дубае (ОАЭ) на пляжах есть специальные женские дни . В Турции закрытый женский пляж Сарысу площадью 45х75 метров появился лишь в 2014 году .

В 2010-х годах появились женские пляжи в азербайджанской Ленкорани. Раньше из местных женщин на море купаться ходили лишь единицы, и то в одежде. Купались, в основном, приезжие, а еще — местные русские, - рассказывает местная жительница Лятифа Бабаева. «После того, как открылась граница с Ираном, и наши увидели там такие пляжи, и здесь решили открыть», - добавляет она .

Есть женские дни на пляжах Израиля , женские пляжи в Австралии и в США . И это совсем необязательно связано с исламом. В Израиле – это ортодоксальные евреи, в Испании - католики-карлисты, требующие поделить все пляжи Северной Испании на женские и мужские .

От машин до нудистов

У массового отдыха на море не такая уж большая история. Он постепенно входил в моду с начала XVIII века: именно тогда в Британии, США, Франции, Германии и многих других странах Европы появились купальные машины (купальные фургоны), которые представляли собой довольно просторную деревянную или брезентовую раздевалку с колесами и ступеньками, ведущими внутрь. Их назначением было обеспечение раздельности купания на общих пляжах, - а раздельных пляжей поначалу и не было.

Купальщица входила внутрь комнаты в своей уличной одежде. В уединении она переодевалась в купальный костюм, который был очень скромным по сравнению с сегодняшними стандартами, и оставляла верхнюю одежду внутри кабины, где она оставалась сухой. Затем купальная машина спускалась в воду с помощью лошадей, а иногда и по рельсам. Как только карета отъезжала в море на достаточное расстояние, купальщица выходила из нее через дверь, обращенную в сторону от любопытных глаз на пляже. Некоторые машины были оборудованы специальным тентом, который можно было опустить прямо в воду, создав отдельную зону для купания .

К XIX веку мужские и женские пляжи во многих странах были разделены. Только в начале XX века запрет на совместный пляжный отдых мужчин и женщин отменили в Великобритании, а в болгарской Варне смешанный пляж появился лишь в 1927 году . Интересно, что фактически популярность смешанных пляжей в мире совпала с появлением пляжей нудистов в Европе, Австралии и Америке .

Купальный костюм

В чем же женщины отдыхали на море раньше? В древнем Риме – в спортивных костюмах типа бикини или легких коротких туниках. В XVIII веке женщины купались в длинных купальных платьях, которые шились из ткани, не становившейся прозрачной при намокании. На головах часто носили чепцы, а на ногах – чулки и матерчатые туфли. Чтобы платье не всплывало под водой, в его подол вшивались небольшие металлические грузики .

С наступлением ХХ века купальники начинают уменьшаться в своих размерах несмотря на то, что в те времена женщину за чрезмерное оголение своего тела могли и арестовать. Так в 1907 году во время участия в подводном «шоу балерин» - вариант синхронного плавания, но с нырянием в резервуары из стекла, - была арестована приехавшая в США из Австралии профессиональная пловчиха Аннет Келлерман, которая вышла в облегающем фигуру купальнике с открытой шеей, ногами и руками .

В 1946 году дизайнер Луис Рирд предложил бикини - купальник, состоящий из коротких плавок и узкого бюстгальтера. Во Франции этот купальник прижился очень быстро благодаря актрисе Бриджит Бардо и певице Далиде. А мировой прорыв случился в 1962 году, на заре сексуальной революции: в мировой прокат вышел первый фильм о Джеймсе Бонде «Доктор Ноу» и представил белоснежное бикини Урсулы Андресс, как призыв к открытию женского тела .

Примечания