Мэрия задумалась о переносе женского пляжа в Махачкале

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Женский пляж в Махачкале может быть перенесен в район духовного центра между Каспийском и Махачкалой. Посетительницы пляжа жалуются на то, что мусульманкам мешают отдыхать наблюдатели.

Как писал "Кавказский узел", посетительницы пляжа для женщин в Махачкале не защищены от присутствия там мужчин, следует из обнародованного местной жительницей видеоролика. Часть пользователей Instagram* раскритиковали мужчин за появление около женского пляжа, их оппоненты переадресовали упреки посетительницам этого места для купания. Пляж для женщин и детей "Островок" в Махачкале продолжает работать, но он плохо оборудован, грязный и поэтому не слишком популярен, сообщили в 2021 годуглава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов и руководитель проекта "Отцы и дочки" Аида Мирмаксумова. Мусульманки нуждаются в пляже, где бы они могли спокойно отдыхать без присутствия мужчин, заявили они.

Огороженный высоким забором пляж для женщин и детей "Островок" открылся в махачкалинском поселке Редукторный девять лет назад, 1 июня 2012 года. Директор пляжа пояснил тогда, что вход на пляж охраняют мужчины, но на самом пляже обслуживающий персонал полностью состоит из женщин. Открытие женского пляжа решает проблемы с отдыхом у моря для женщин, соблюдающих ислам, рассказала тогда одна из первых посетительниц пляжа Насидат Магомедова. "Поход на море для меня был редким праздником, так как для этого нам с супругом приходилось выезжать далеко за город. Согласно нормам шариата, женщине нельзя оголять тело в присутствии мужчин, а купальники, которые продают как "мусульманские", очень неудобны и в них, соответственно, нельзя загорать", - пояснила она.

Вопрос переноса женского пляжа сейчас рассматривают в администрации Махачкалы. Такая необходимость возникла после многочисленных жалоб местных жительниц. Они недовольны, что на действующем сейчас пляже в Редукторном поселке им мешают отдыхать сторонние наблюдатели. Недалеко от зоны отдыха появились строения, откуда открывается обзор на пляж, сообщила сегодня "Сапа Кавказ".

Активисты назвали актуальной проблему пляжа для мусульманок в Дагестане Пляж для женщин и детей "Островок" в Махачкале продолжает работать, но он плохо оборудован, грязный и поэтому не слишком популярен, сообщили глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов и руководитель проекта "Отцы и дочки" Аида Мирмаксумова. Мусульманки нуждаются в пляже, где бы они могли спокойно отдыхать без присутствия мужчин, заявили они.

"Сейчас решается вопрос о переносе пляжа в район Духовного центра, это между Каспийском и Махачкалой. Там есть очень привлекательное место, где как раз наши женщины смогут спокойно отдыхать", — приводятся к публикации слова представителя мэрии.

К сообщению приложено видео, на котором девушка жалуется на отсутствие женского пляжа в Махачкале. "Я очень хочу сходить на пляж, я хочу отдохнуть. Но я не хочу идти на пляж общий, где если я искупаюсь в буркини, меня обтянет, будут пялиться. Женского пляжа больше нет, нам некуда пойти. У меня нет мужа, который сможет увезти меня куда-то там подальше от посторонних глаз. Я вообще не могу никуда сходить и нигде не могу отдохнуть», — говорит девушка.

В Telegram-канале мэрии Махачкалы не содержится информации о планах переноса женского пляжа.

Есть ли еще женские пляжи на Кавказе, как эта проблема решается в мире и только ли с исламом она связана, - рассказывается в справке «Кавказского узла» "Женский пляж: новое – забытое старое".

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