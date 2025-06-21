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11:50, 21 июня 2025

57 пляжей в Сочи получили "синие флаги" качества

Пляж в Сочи. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Число сочинских пляжей, получивших высшую категорию качества, выросло с 54 до 57 на фоне экологической катастрофы в Черном море.

Как писал "Кавказский узел", в этом году из 445 пляжей в Краснодарском крае 104 получили высшую категорию качества – "синий флаг". Число классифицированных пляжей в этом году выросло до 151, отчитались 13 июня власти Кубани.

Общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий утверждена Ростуризмом в 2020 году. Классификация осуществляется аккредитованными организациями по трем категориям: высшей I категории пляжей соответствует "синий флаг", II категории - "зеленый флаг", III категории - "желтый флаг". Сертификаты присваиваются в электронном виде и регистрируются в федеральном перечне туристских объектов, срок их действия - три года. В 2022 году 23 сочинских пляжа получили "синие флаги".

Пляж в Анапе. Фото Иолины Грибковой,
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Власти оценили в 200 тысяч число отдыхающих на побережье Краснодарского края
На Черноморском побережье Кубани отдыхают около 200 тысяч человек. В регионе доступны 445 пляжей Черного и Азовского морей протяженностью более 115 километров.

В Сочи теперь 57 пляжей с "синими флагами", сообщил сегодня в своем телеграм-канале мэр Андрей Прошунин. "На прошлой неделе мы вручили сертификаты "синего флага" лучшим пляжам курорта. Тогда было отмечено 54 территории, а буквально вчера аккредитующая организация подтвердила соответствие еще трёх", - написал он.

Это значит, что в Сочи становится больше рекреационных зон с развитой инфраструктурой, высоким уровнем сервиса и безопасности, пояснил чиновник. "Не исключаю, что высших знаков Минэкономразвития РФ в нашем городе может быть ещё больше. У пляжей, отмеченных "зелёными" и "жёлтыми флагами", есть все шансы повысить статус и войти в число лучших", - говорится в публикации.

По состоянию на 11.49 мск, под публикацией чиновника не размещено ни одного комментария.

Напомним, Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. Очистка пляжей с помощью техники ориентировочно продлится до 10-15 июля, заявили 20 июня краевые власти.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, указано в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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