57 пляжей в Сочи получили "синие флаги" качества
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Число сочинских пляжей, получивших высшую категорию качества, выросло с 54 до 57 на фоне экологической катастрофы в Черном море.
Как писал "Кавказский узел", в этом году из 445 пляжей в Краснодарском крае 104 получили высшую категорию качества – "синий флаг". Число классифицированных пляжей в этом году выросло до 151, отчитались 13 июня власти Кубани.
Общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий утверждена Ростуризмом в 2020 году. Классификация осуществляется аккредитованными организациями по трем категориям: высшей I категории пляжей соответствует "синий флаг", II категории - "зеленый флаг", III категории - "желтый флаг". Сертификаты присваиваются в электронном виде и регистрируются в федеральном перечне туристских объектов, срок их действия - три года. В 2022 году 23 сочинских пляжа получили "синие флаги".
В Сочи теперь 57 пляжей с "синими флагами", сообщил сегодня в своем телеграм-канале мэр Андрей Прошунин. "На прошлой неделе мы вручили сертификаты "синего флага" лучшим пляжам курорта. Тогда было отмечено 54 территории, а буквально вчера аккредитующая организация подтвердила соответствие еще трёх", - написал он.
Это значит, что в Сочи становится больше рекреационных зон с развитой инфраструктурой, высоким уровнем сервиса и безопасности, пояснил чиновник. "Не исключаю, что высших знаков Минэкономразвития РФ в нашем городе может быть ещё больше. У пляжей, отмеченных "зелёными" и "жёлтыми флагами", есть все шансы повысить статус и войти в число лучших", - говорится в публикации.
По состоянию на 11.49 мск, под публикацией чиновника не размещено ни одного комментария.
Напомним, Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. Очистка пляжей с помощью техники ориентировочно продлится до 10-15 июля, заявили 20 июня краевые власти.
Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, указано в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".
15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".
Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".
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