104 пляжа Кубани получили "синие флаги" качества

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 100 из 445 пляжей в Краснодарском крае получили высшую категорию качества. Число таких пляжей в этом году увеличилось, отчитались власти на фоне загрязнения мазутом побережья Анапы и Темрюкского района.

Как писал "Кавказский узел", Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Там установлены таблички с информацией о запрете купания, объявления об этом выводятся также на видеоэкраны в разных районах Анапы. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места. С 7 июня на пляжах Анапы организованы дежурства студентов медколледжа, которые рассказывают отдыхающим о запрете на купание и последствиях отравления мазутом.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, указано в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

В Краснодарском крае большинство пляжей края готовы к приему туристов, сообщила сегодня на своем сайте краевая администрация. "Летом 2025 года для туристов доступны 445 благоустроенных пляжных территорий, протяженность которых составляет более 115 километров. Количество классифицированных пляжей продолжает расти: в этом году их число увеличилось, достигнув 151. Из них 104 имеют наивысшую категорию – «синий флаг»", - приводятся в публикации слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаила Зарицкого.

Общероссийская добровольная сертификация пляжных территорий утверждена Ростуризмом в 2020 году. Классификация осуществляется аккредитованными организациями по трем категориям: высшей I категории пляжей соответствует "синий флаг", II категории - "зеленый флаг", III категории - "желтый флаг". Сертификаты присваиваются в электронном виде и регистрируются в федеральном перечне туристских объектов, срок их действия - три года. В 2022 году 23 сочинских пляжа получили "синие флаги".

Особое внимание уделяют получению санитарно-эпидемиологических заключений (СЭЗ) для пляжных территорий, подчеркнули власти. "Наличие СЭЗ подтверждает соответствие пляжа санитарным нормам по качеству воды и песка, что напрямую влияет на здоровье населения и туристическую привлекательность территории. Так, например, в Сочи уборку гостевых маршрутов и дезинфекцию на курорте проводят каждый день с 6 до 8 утра", - говорится в публикации.

На берегу моря в Анапе 12 июня не было найдено новых выбросов мазута, сообщил в тот же день в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "Муниципальные команды не выявили новых загрязнений в ходе утреннего мониторинга береговой линии", - отмечается в публикации.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".