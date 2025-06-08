Студенты медколледжа привлечены к рейдам на пляжах Анапы

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На пляжах Анапы организованы дежурства студентов медколледжа, которые рассказывают отдыхающим о запрете на купание и последствиях отравления мазутом.

Как писал "Кавказский узел", Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. К 7 мая на этих пляжах были установлены таблички о запрете купания. Кроме того, предостережения для отдыхающих выводятся на видеоэкраны в разных районах Анапы.

С 27 мая по 7 июня на берегу моря в Анапе не наблюдалось новых выбросов мазута, однако около берега работают водолазы, поднимающие нефтепродукты со дна. Представители администрации и казаки патрулируют прибрежные зоны и просят отдыхающих не посещать эти места.

С 7 июня на пляжах Анапы дежурят "волонтеры-медики" - студенты анапского филиала Новороссийского медицинского колледжа, которые информируют отдыхающих о запрете на посещение пляжей, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

Они подробно рассказывают туристам о причинах ограничений и возможных последствиях

"Они подробно рассказывают туристам о причинах ограничений и возможных последствиях контакта с нефтепродуктами. Разъясняют рекомендации Минздрава Краснодарского края о том, как сохранить здоровье. Предупреждают, что в числе негативных последствий могут быть химические ожоги, аллергические реакции, респираторные проблемы и отравление. В отдаленной перспективе это может повлечь развитие хронических заболеваний, нарушение иммунитета, нервной и эндокринной систем", - говорится в публикации.

Купание на этих пляжах может привести к проблемам с кожей, обострению аллергии и заболеваний органов дыхания, предупредил ранее глава Минздрава Кубани.

Студенты собраны в четыре группы по два человека. "Дежурства организованы в две смены по выходным дням, а на следующей неделе они продолжатся и в праздничные дни с 12 по 15 июня", - сообщили власти края.

Отдыхающие в основном прислушиваются

"Мы объясняем людям, какие последствия могут быть от контакта с мазутом - как при попадании на кожу, так и при вдыхании испарений. Отдыхающие в основном прислушиваются, многие сразу выходят из воды", - приводятся в публикации слова студентки анапского филиала Новороссийского медколледжа Алисы Бохан.

Напомним, 23 мая Роспотребнадзор заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района всё еще не могут быть использованы для купания и отдыха. Однако днем 25 мая пляжи Анапы заполнились отдыхающими. Люди купались в море и загорали прямо у защитных валов.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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