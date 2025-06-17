Эвакуированные из Тегерана в Баку российские ученые доставлены в Москву

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Российские ученые, которые вынужденно покинули Иран из-за обострения обстановки в стране, прибыли российскую столицу из Азербайджана. Власти приняли решение о полной эвакуации граждан России с территории Ирана и Израиля.

Как писал "Кавказский узел", 14 российских ученых, которые принимали участие в конференции БРИКС в Тегеране, эвакуированы из Ирана в Азербайджан 15 июня.

По просьбе ряда государств Азербайджан создал условия для эвакуации иностранных граждан из Ирана через пограничный пропускной пункт "Астара". В первую группу российских граждан вошли члены съемочной группы Федора Бондарчука. Вечером 15 июня в Азербайджан были эвакуированы музыканты Большого симфонического оркестра имени Чайковского, а также граждане России, которые работали в Иране в нефтедобыче, с членами семей.

12 российских ученых, которые вынужденно покинули Тегеран из-за обострения обстановки, прибыли в Москву из Баку, заявили в Фонде Горчакова.

Часть россиян, находившихся в Иране, были выведены с территории этой страны через Азербайджан, что позволило им добраться до безопасных мест, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о решениях на данный момент о полной эвакуации [граждан РФ с территории Ирана и Израиля]", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, часть российский граждан уже вывели из республики через Азербайджан, передает ТАСС.

По меньшей мере 313 российских граждан эвакуированы с 14 по 15 июня из Ирана в Азербайджан, сообщило посольство РФ в Тегеране. Так, 14 июня были эвакуированы 88 человек, включая съемочную группу Федора Бондарчука, 15 июня - 225 человек, в том числе дети. Речь идет о членах семей сотрудников российских загранучреждений, артистах Большого симфонического оркестра им. Чайковского и других гражданах РФ.

Личный состав Астаринского КПП работает в усиленном режиме. Вечером 16 июня были эвакуированы группы граждан России, Таджикистана и Вьетнама, сообщает сегодня азербайджанское агентство АПА.

Напомним, более десяти пассажирских рейсов с гражданами Армении и гражданами России армянского происхождения на борту вынужденно приземлились в Баку из-за эскалации ирано-израильского конфликта. Родственники пассажиров опасаются за их безопасность, заявил Союз армян России. Баку заявил о безопасности пассажиров вынужденно приземлившихся самолетов, комментируя опасения родных за судьбу пассажиров армянского происхождения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил 13 июня о начале операции "Восстающий лев", направленной против иранской ядерной программы. Удары были нанесены по иранским ядерным и военным объектам, расположенным в разных регионах страны. Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3", нанося удары по военным целям в Израиле, пишет РИА "Новости".

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