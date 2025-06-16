Российские ученые эвакуированы из Ирана в Азербайджан

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14 российских ученых, которые находились в Иране на конференции, перешли границу с Азербайджаном.

Как писал "Кавказский узел", по просьбе ряда государств Азербайджан создал условия для эвакуации иностранных граждан из Ирана через пограничный пропускной пункт "Астара". В первую группу российских граждан вошли члены съемочной группы Федора Бондарчука. Вечером 15 июня в Азербайджан были эвакуированы музыканты Большого симфонического оркестра имени Чайковского, а также граждане России, которые работали в Иране в нефтедобыче, с членами семей.

14 российских ученых, которые принимали участие в конференции БРИКС в Тегеране, эвакуированы из Ирана в Азербайджан, пишет 15 июня РИА "Новости" со ссылкой на министерство науки и высшего образования России.

По данным ведомства, в состав делегации вошли заместитель директора Института востоковедения РАН Василий Кузнецов и младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Евдокия Добрева.

Член Совета по правам человека, генеральный директор АНО "Белый интернет" Элина Сидоренко рассказала, что по данным на 15 июня из Ирана в Азербайджан эвакуированы около 200 россиян. "Мы очень долго ждали открытия иранской границы, на это ушло примерно четыре часа. После чего мы пешком перешли границу, и уже в Азербайджане нас ждали комфортабельные автобусы", - приводит ее слова издание.

Напомним, более десяти пассажирских рейсов с гражданами Армении и гражданами России армянского происхождения на борту вынужденно приземлились в Баку из-за эскалации ирано-израильского конфликта. Родственники пассажиров опасаются за их безопасность, заявил Союз армян России. Баку заявил о безопасности пассажиров вынужденно приземлившихся самолетов, комментируя опасения родных за судьбу пассажиров армянского происхождения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил 13 июня о начале операции "Восстающий лев", направленной против иранской ядерной программы. Удары были нанесены по иранским ядерным и военным объектам, расположенным в разных регионах страны. Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3", нанося удары по военным целям в Израиле, пишет РИА "Новости".

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