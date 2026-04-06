Афган Садыгов задержан в Баку

Депортированный из Грузии журналист Афган Садыгов задержан в столице Азербайджана. Его супруга не располагает информацией о причинах задержания.

Как писал "Кавказский узел", Афгана Садыгова задержали поздно вечером 4 апреля и доставили в Тбилисский горсуд, который ночью вынес решение о депортации журналиста в Азербайджан. Это решение вошло в противоречие с запретом ЕСПЧ на выдачу Садыгова Азербайджану, указала правозащитная организация "Центр социальной справедливости", обеспечивающая правовую защиту Садыгова. 5 апреля власти Грузии передали Афгана Садыгова сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Журналисту сообщили, что уголовное дело против него прекращено и освободили, он находится на свободе. Правозащитники и супруга журналиста опасаются, что против него может быть возбуждено новое дело.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу.

Афган Садыгов был задержан сегодня в Баку, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» находящаяся в политэмиграции во Франции его супруга Севиндж Садыгова. «Наши худшие опасения подтверждаются», - отметила она.

Азербайджанский неправительственный Институт мира и демократии в изгнании еще накануне, 5 апреля, выступил с заявлением в связи с депортацией Садыгова в Азербайджан. В заявлении было указано, что несмотря на то, что по прибытию в Баку журналист был отпущен после допроса, «это не значит, что он в безопасности».

«Хотя уголовное дело против него закрыто, практика Азербайджана показывает, что такие дела могут быть вновь открыты в любой момент. Более того, в 2021-2025 гг. депортированные из Европы политэмигранты Муталлим Оружов, Самир Ашуров, Малик Рзаев были арестованы не сразу, а через 1–3 месяца, после чего подверглись пыткам, а позднее осуждены на длительные сроки. Та же судьба ждет Афгана Садыгова — через некоторое время его неизбежно арестуют, подвергнут пыткам, предадут суду и осудят на длительный срок», - было сказано в заявлении ИМД.

Институт призвал официальный Париж вмешаться и помочь Афгану Садыгову покинуть Азербайджан для воссоединении с семьей во Франции, где его жена и две дочери получили политическое убежище.

Напомним, Афган Садыгов после освобождения из СИЗО в Тбилиси регулярно участвовал в акциях протеста жителей Грузии. Осенью 2025 года он несколько раз отбывал административные аресты за участие в блокировке улиц Тбилиси. Так, 23 октября Садыгов был приговорен к 14 суткам ареста, а также получил 54 штрафа на сумму, эквивалентную почти 100 тысячам долларов.

Афган Садыгов приехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию.

Азербайджан потребовал от властей Грузии выдать Садыгова, и журналист был помещен под арест. 20 сентября 2024 года он объявил голодовку в тбилисском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Журналист прекратил голодовку только в январе 2025 года.