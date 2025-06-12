МЧС отчиталось о 7900 спусков водолазов для уборки мазута в Анапе

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167 водолазов участвуют в уборке мазута в Анапе и Темрюкском районе.. Они собрали и подняли со дна моря 9660 мешков с нефтесодержащими отходами.

Как писал "Кавказский узел", в районе устья реки Можепсин водолазы подняли 128 мешков мазута, всего со дна моря собрано более 917 тонн замазученного грунта. В уборке мазута принимают участие группы водолазов из Чечни и Ингушетии.

Более 7900 спусков совершили водолазы в Анапе для очистки морского дна в прибрежной зоне от мазута, в работах задействованы специалисты МЧС России, «Кубань-СПАС» и Морспасслужбы, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Всего к уборке мазута привлечены 167 водолазов. Они собрали и подняли со дна моря 9660 мешков с нефтесодержащими отходами, сообщил заместитель начальника пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Виктор Зимин.

Сейчас работы ведутся на участке береговой линии в районе устья реки Можепсин."Водолазы работают ежедневно при благоприятных погодных условиях", - отметил представитель МЧС.

Водолазы планируют до конца июня собрать мазут, обнаруженный на морском дне около берега в Анапе, сообщил 3 июня министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков. "Группировка водолазов в количестве 167 человек продолжает работать на территории нашего региона и достаточно эффективно. Но многое зависит от погоды. Если она будет благоприятной, то в течение июня мы должны закончить, по крайней мере, у песчаного берега в Анапе. Речь идет о том, что уже разведано на дне. Многое уже убрали, остается собрать, по нашим оценкам, порядка 300 тонн", - сказал он.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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