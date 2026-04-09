Кавказский узел

06:50, 9 апреля 2026

Падение обломков БПЛА зафиксировано в трех районах Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти рапортовали, что пострадавших в ходе масштабного налета беспилотников нет.

Как писал "Кавказский узел", Житель Краснодарского края погиб в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом в Крымском районе. Житель поселка Саук-Дере в момент падения находился на балконе своей квартиры. 

В результате падения обломков дрона повреждена крыша частного дома в Славянске-на-Кубани, сообщает оперштаб Краснодарского края. "Пострадавших нет", - говорится в сообщении в телеграм-канале штаба. 

Кроме того, в хуторе Меккерстук Крымского района БПЛА упал на частный дом. "Пострадавших нет. Здание получило серьезные повреждения", - говорится в сообщении.

Обломки беспилотника также упали в селе Молдаванское Крымского района на Кубани. "Пострадавших и разрушений нет. На месте падения на одной из улиц произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении штаба.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Напомним. что в Новороссийске в результате атаки беспилотников 5 апреля были ранены десять человек, в том числе двое детей. К 8 апреля в больницах оставались шесть пострадавших. Двое раненых детей были перевезены на лечение в Краснодар, они находятся в тяжелом состоянии

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

События
21:47, 8 апреля 2026
Жительниц Кабардино‑Балкарии оштрафовали за анонсированный властями автопробег
19:47, 8 апреля 2026
Суд в Краснодаре наложил арест на имущество бывшей судьи Елены Хахалевой
17:51, 8 апреля 2026
Прокуратура потребовала изъять имущество бывшего губернатора Ростовской области
15:58, 8 апреля 2026
Боец из Северной Осетии убит в военной операции
13:10, 8 апреля 2026
МВД попросило суд отменить компенсацию родным Халита Мустафаева
08:16, 8 апреля 2026
Атака беспилотников зафиксирована в Ростовской области
Все события дня
Новости
04:52, 9 апреля 2026
Суд в Краснодаре национализировал активы вице-губернатора Миньковой
02:54, 9 апреля 2026
Житель Кубани погиб во время налета дронов
Елена Хахалева. Фото: Российский государственный университет правосудия
19:47, 8 апреля 2026
Суд в Краснодаре наложил арест на имущество бывшей судьи Елены Хахалевой
Данил Суворов с матерью после выхода из колонии. Апрель 2026 года. Фото с сайта, освещающего ситуацию с преследованием Свидетелей Иеговы в России (396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда).
10:07, 8 апреля 2026
Сочинец Данил Суворов освободился из колонии
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:24, 8 апреля 2026
Пять бойцов с Кубани названы убитыми на Украине
Персоналии
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Последствия наводнения в селе Адильотар Хасавюртовского района. Кадр видео has.info
09 апреля 2026, 03:53
Помощь Чимаева “братским народам” Дагестана отправилась в район с чеченским населением

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС РФ
08 апреля 2026, 14:53
Власти Дагестана рапортовали о выплатах семьям жертв наводнения 

Халит Мустафаев. Скриншот фото "Блокнот Ставрополь" https://bloknot-stavropol.ru/themes/ubiystvo_khalita_mustafaeva/.
08 апреля 2026, 13:10
МВД попросило суд отменить компенсацию родным Халита Мустафаева

Канатная дорога на "Эльбрусе". Фото: https://pravitelstvo.kbr.ru/news/na-kurorte-elbrus-k-2028-godu-poyavitsya-novaya-kanatnaya-doroga-azau-mir.html
08 апреля 2026, 11:05
Три канатные дороги на "Эльбрусе" закрыты из-за непогоды

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
