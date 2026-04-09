Падение обломков БПЛА зафиксировано в трех районах Кубани
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Власти рапортовали, что пострадавших в ходе масштабного налета беспилотников нет.
Как писал "Кавказский узел", Житель Краснодарского края погиб в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом в Крымском районе. Житель поселка Саук-Дере в момент падения находился на балконе своей квартиры.
В результате падения обломков дрона повреждена крыша частного дома в Славянске-на-Кубани, сообщает оперштаб Краснодарского края. "Пострадавших нет", - говорится в сообщении в телеграм-канале штаба.
Кроме того, в хуторе Меккерстук Крымского района БПЛА упал на частный дом. "Пострадавших нет. Здание получило серьезные повреждения", - говорится в сообщении.
Обломки беспилотника также упали в селе Молдаванское Крымского района на Кубани. "Пострадавших и разрушений нет. На месте падения на одной из улиц произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали", - говорится в сообщении штаба.
В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.
Напомним. что в Новороссийске в результате атаки беспилотников 5 апреля были ранены десять человек, в том числе двое детей. К 8 апреля в больницах оставались шесть пострадавших. Двое раненых детей были перевезены на лечение в Краснодар, они находятся в тяжелом состоянии.
