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15:31, 30 мая 2025

Замена таблички в Таганроге стала продолжением тренда на замалчивание репрессий

Мемориальная доска памяти жертв репрессий на здании бывшего отдела НКВД в Таганроге. Фото: https://www.ruffnews.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мемориальная доска памяти жертв репрессий убрана со здания бывшего отдела НКВД в Таганроге по инициативе снизу. Подобные действия являются продолжением тренда на замалчивание репрессий и глорификацию Сталина, указали историки и политологи.

Как писал "Кавказский узел", мемориальная доска памяти жертв репрессий, установленная на бывшем здании отдела НКВД в Таганроге, заменена на мемориал сотрудникам спецслужбы.

Ростовский политолог Дмитрий Абросимов сообщил, что формально одну табличку заменили на другую.

"Сняли табличку, в которой говорилось, что в здании НКВД происходили репрессии. А повесили, что здесь работали сотрудники НКВД, внесшие вклад в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам политолога, первую табличку на здание бывшего НКВД повесили ещё в 90-е годы XX века.

«В то время был в Таганроге активный мэр, его потом убили (Сергей Шило), при нём это возможно было. Тем более, даже во главе органов безопасности в городе тогда был член "Яблока". Город был очень специфический, на самом деле. Когда голосовали за сохранение Советского Союза, там полгорода проголосовала против сохранения СССР», - рассказал Абросимов.

Что касается замены таблички, то она, по его мнению, связана, с тем, что отмечался юбилей обороны Таганрога.

«Они (власти города) его как-то упустили. Памятников не открывали. Но был даже снят художественный фильм. И они не нашли ничего лучшего, как заменить табличку на здании бывшего НКВД», пояснил Абросимов.

Он отметил, что ранее в ряде городов Ростовской области, в том числе в областном центре были таблички «последнего адреса».

"На жилых домах преимущественно, где проживали впоследствии репрессированные люди. Но в настоящее их практически все убрали. Как правило, называли причиной, что на здание, имеющее историческую ценность нельзя без специального разрешения размещать таблички или доски", - указал Абросимов.

Правозащитник Сергей Давидис* считает это продолжением тренда на замалчивание сталинских репрессий.

"Рвение местных властей само собой не случается. Понятно, что вряд ли это Путин приказал поменять на этой стене эту доску. Но, тем не менее, когда снизу такое рвение не получает никакой негативной реакции сверху, понятно, что оно отвечает так понимаемому исполнителями запросу. Это сейчас идеологический тренд. Он действительно такой и есть. То есть возвеличивание государства, отрицание преступления со стороны государства, восхваление репрессивных органов, отказ от малодушного, как они полагают, осуждения любых ошибок государства и этих самых органов. Это вполне в русле той политики пропагандистской или логической, которую государство ведет и безотносительно к тому, чья это была инициатива, это, конечно, укладывается в этот тренд", - сказал Давидис.

"Думаю, это  продолжение уже давнего движения к глорификации Сталина - он же "маршал Победы", - согласился историк Никита Соколов*.

По мнению историка Яна Рачинского*, "это местная инициатива в рамках тенденции". "Указания сверху пока не было, иначе все делалось бы в другом темпе и жанре", - пояснил он.

В администрации Таганрога на вопрос о причинах замены таблички сообщили, что собственником здания является Южный федеральный университет.

"Они как собственник отвечают за сохранность здания как культурного наследия", - сказала представительница пресс-службы администрации Таганрога.

Всё здание, на котором  висит табличка, находится под охраной как объект культурного наследия. В предмет охраны входит и мемориальная табличка — но старая, которую сняли. Это прямо указано в документах, сообщил Telegram-канал "Тютина" 29 мая.

В приказе Министерства культуры Ростовской области "Об утверждении охранного обязательства собственника или другого законного владельца объекта культурного наследия регионального значения "Мемориальное здание, бывшая гостиница "Европейская", где были замучены 12 красноармейцев" от 30 мая 2016 года, опубликованном на сайте комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области, в описание здания, взятого под  охрану, входит и доска памяти жертв репрессий 

Напомним, российские политики предпочитают замалчивать "преступления чекистов", заметил ранее доктор исторических наук Андрей Суслов. "Официальные памятники репрессированным могут стоять, в то время как с молчаливого согласия властей уничтожаются таблички "Последнего адреса" или иные памятные знаки, установленные по инициативе граждан", - рассказал он "Кавказскому узлу" в октябре 2024 года.

Звучит всё меньше официальных упоминаний о политических репрессиях советского времени, отметил историк. "Всё меньше официальных лиц принимает участие в мероприятиях, связанных с увековечением памяти жертв политических репрессий, всё меньше средств на это выделяется. Хотя тема не исчезла из официальной повестки полностью, есть стремление переориентировать политику памяти", - сказал он.

Генпрокурор Игорь Краснов в сентябре 2024 года предложил пересмотреть решения о реабилитации жертв политических репрессий. Он объяснил это необходимостью не допустить оправдания виновных в преступлениях против мира и человечности и военных преступлениях.

Если этот приказ вступит в силу, то возможна отмена ряда решений о реабилитации и использование этого в пропаганде, указали опрошенные "Кавказским узлом" историки.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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Автор: "Кавказский узел"

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