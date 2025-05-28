Упоминание репрессий убрано с мемориальной доски на бывшем здании НКВД в Таганроге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мемориальная доска памяти жертв репрессий, установленная на бывшем здании отдела НКВД в Таганроге, заменена на мемориал сотрудникам спецслужбы.

О том, что в Таганроге убрали мемориальную доску с бывшего здания отдела НКВД на улице Петровской, сообщили сегодня местные телеграм-каналы. При этом, по их данным, упоминание о жертвах сталинских репрессий заменили на текст, комплиментарный по отношению к сотрудникам спецслужбы.

"В Таганроге втихаря поменяли мемориальную доску на бывшем отделе НКВД на Петровской на нечто, более соответствующее духу времени", - сообщил, в частности, телеграм-канал "Тютина".

Публикация проиллюстрирована фотографиями двух мемориальных досок. На одной из них виден текст "В этом здании с 1928 по 1941 г. располагался отдел НКВД, в застенках которого томились необоснованно репрессированные люди".

На второй табличке приведен другой текст: "В этом здании с 1928 по 1941 г. располагался городской отдел ОГПУ/НКВД, сотрудники которого внесли значительный вклад в освобождение города Таганрога от немецко-фашистской оккупации в годы Великой Отечественной войны".

Фотографии этих же досок, одна из которых сфотографирована под другим углом, опубликовал сегодня телеграм-канал "Ростов главный". "В Таганроге убрали табличку о репрессиях и заменили на благодарность НКВД за освобождение города", - говорится в публикации.

Смена названия улицы Катханова в Баксане воспринята как провокация Переименование единственной в Кабардино-Балкарии улицы, названной в честь жертвы репрессий, активисты восприняли как провокацию. Решение властей Баксана может быть оспорено в суде.

Напомним, российские политики предпочитают замалчивать "преступления чекистов", заметил ранее доктор исторических наук Андрей Суслов. "Официальные памятники репрессированным могут стоять, в то время как с молчаливого согласия властей уничтожаются таблички "Последнего адреса" или иные памятные знаки, установленные по инициативе граждан", - рассказал он "Кавказскому узлу" в октябре 2024 года.

Звучит всё меньше официальных упоминаний о политических репрессиях советского времени, отметил историк. "Всё меньше официальных лиц принимает участие в мероприятиях, связанных с увековечением памяти жертв политических репрессий, всё меньше средств на это выделяется. Хотя тема не исчезла из официальной повестки полностью, есть стремление переориентировать политику памяти", - сказал он.

Генпрокурор Игорь Краснов в сентябре 2024 года предложил пересмотреть решения о реабилитации жертв политических репрессий. Он объяснил это необходимостью не допустить оправдания виновных в преступлениях против мира и человечности и военных преступлениях.

Если этот приказ вступит в силу, то возможна отмена ряда решений о реабилитации и использование этого в пропаганде, указали опрошенные "Кавказским узлом" историки.

При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии - с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.