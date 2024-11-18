Смена названия улицы Катханова в Баксане воспринята как провокация

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Переименование единственной в Кабардино-Балкарии улицы, названной в честь жертвы репрессий, активисты восприняли как провокацию. Решение властей Баксана может быть оспорено в суде.

Как писал "Кавказский узел", смена названия улицы имени репрессированного Назира Катханова на Донбасскую является уничтожением исторической памяти, заявили правозащитники и активисты, призвав главу Кабардино-Балкарии отменить это решение властей Баксана.

Возможности оспорить решение властей Баксана о переименовании улицы имени Назира Катханова "Кавказскому узлу" прокомментировали председатель Кабардино-Балкарской ассоциаций жертв политических репрессий Маркс Шахмурзов, юрист Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Заур Шокуев и активист из Кабардино-Балкарии.

Маркс Шахмурзов возмущен решением заменить название улицы имени репрессированного Назира Катханова на Донбасскую в городе Баксан.

"В Кабардино-Балкарии возмущены этим решением. Мы не знаем, кто инициатор этого предложения, но это уже не столь важно, честно говоря. Самое важное сейчас – не допустить исполнения этого решения. Мы в субботу соберемся в Нальчике и обсудим эту ситуацию для того, чтобы найти какие-то выходы. Скорее всего, проведем заседание именно по этому вопросу. Сейчас все зависит от муниципалитета города Баксан", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, решение переименовать улицу свидетельствует о подхалимстве людей, находящихся у власти. "Есть определенные подхалимы, которые хотели отличиться перед руководством страны. Но возникает вопрос, разве они не могли выбрать другую улицу, а не эту. Выбрав любую другую улицу и переименовав ее в Донбасскую, они бы все равно добились своей цели. Но зачем переименовать улицу, названную в честь жертвы репрессий? Мы хотим задать этот вопрос властям и получить ответы", - отметил он.

Шахмурзов также добавил, что в Кабардино-Балкарии только в Баксане была улица, названная в честь жертвы репрессий. "Это одна такая улица, которая напоминает о страшных репрессиях нашего народа. Кстати, Назир Катханов официально не числился репрессированным, но он по факту был жертвой репрессий. Теперь, если власти не поменяют свое решение, то в Кабардино-Балкарии не будет ни одной улицы, напоминающей об этой странице нашей истории", - пожаловался он.

Провокацией назвал решение о переименовании улицы один из местных активистов. "Мы сами сидим, гадаем и понять не можем. Там же вроде не совсем глупые ребята в администрации сидят. Они прекрасно знают, что Катханов был исторической личностью. Но у нас, к сожалению, есть люди, которые время от времени выступают с провокационными идеями и люди во власти прислушиваются", - сказал он "Кавказскому узлу" на условиях анонимности.

По его словам, жители могут обжаловать это решение. "Любое подобное решение городских властей должно быть принято в результате общественных слушаний. Закон обязывает делать это. Но они не проводили слушания. Они должны были за месяц официально объявить дату, место и время слушаний. Мы изучили все материалы и не нашли такой информации. Это уже повод для отмены решения по закону. Жители могут обжаловать это решение и добиться отмены", - отметил он.

По его информации, таблички на домах с названием улицы еще не заменены. "Я думаю, что жители не позволят менять таблички. Уже есть люди, которые сказали, что пошлют подальше тех, кто придет менять таблички. Они все удивлены этим решением. Там же много улиц с такими нейтральными названиями – Речная, Нагорная, Подгорная. Пожалуйста, меняй названия этих улиц. Но нет, они решили убрать название улицы, которое напоминает всем нашу историю", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эта улица единственная в Кабардино-Балкарии, названная в честь репрессированного человека, подчеркнул он. "Других таких нет. Она единственная. Это историческая память. Вообще эта ситуация свидетельствует о разрыве между общественностью и муниципалитетом. И много непонятных решений", - подчеркнул он.

Юрист Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Заур Шокуев сообщил, что за идеей переименовать улицу стоит местная администрация.

"Инициатором переименования именно этой улицы является местная администрация города Баксан. Но как видно из коллективного обращения главе Кабардино-Балкарии возмущение вызвано было самим фактом. И это жители республики, а не только проживающие на этой улице или в самом только городе. Относительно недавно не одну улицу переименовали в том же Баксане, но именно упразднение улицы, носящей имя Катханова, вызвало реакцию, а так жители республики не против переименовать любую иную улицу в Донбасскую", - сказал он корреспонденту "Кавказского узлу».

Правозащитник не уверен, что при принятии решения были соблюдены все формальности, установленные законом.

"Как правило, для рассмотрения данного вопроса глава администрации представляет в Совет депутатов муниципального образования следующие документы: постановление главы администрации с предложениями о присвоении наименования (переименовании) улицам и иным составным частям населенных пунктов поселения, протокол выявления мнения населения соответствующей территории об указанных предложениях, проведенного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ходатайства главы администрации города, общественных объединений и организаций или инициативной группы граждан о присвоении наименования (переименовании) улицам и иным составным частям населенных пунктов поселения, пояснительную записку, содержащую подробные сведения о лице, чьим именем предлагается назвать улицу, площадь или другую составную часть населенного пункта, и связь указанного лица с данной местностью. Насколько это процедура была соблюдена, не могу знать. Уже по результатам принятого решения жителям стало известно из местной официальной газеты Баксана", - отметил он.

При этом, если эти требования закона не был соблюдены, то жители могут добиться отмены решения.

«Это можно будет сделать через суд. Если не соблюдены требования закона, то есть шанс на отмену решения», - указал он.

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