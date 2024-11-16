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21:16, 16 ноября 2024

Переименование улицы в Баксане возмутило активистов

Улица Катханова в Баксане. Скриншот фото из Telegram-канала правозащитного центра КБР от 16.11.24, https://t.me/zapravakbr/3108

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Смена названия улицы имени репрессированного Назира Катханова на Донбасскую является уничтожением исторической памяти, заявили правозащитники и активисты, призвав главу Кабардино-Балкарии отменить это решение властей Баксана.

Правозащитники и активисты обратились к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову в связи с переименованием улицы имени Назира Катханова в Донбасскую по решению местных властей.

"Такое нелогичное решение органов власти Баксана о переименовании ул. Назира Катханова вызвало не только непонимание и возмущение у жителей Баксана, но и большого числа населения Кабардино-Балкарской республики. Люди недоумевают, почему при возникновении необходимости переименования остаются в стороне такие улицы, как Мебельная, Сельская, Стадионная, Школьная, Садовая, Кривая и т.д. Для нас совершенно очевидно, что это делается из конъюнктурных соображений с целью демонстрации поддержки событий в Украине. Но почему это нужно делать именно таким путем, задевая историческую память жителей Кабардино-Балкарской республики?" - указали активисты в обращении, которое опубликовано сегодня на сайте правозащитного центра КБР.

Они напомнили, что Назир Катханов принимал активное участие в утверждении Советской власти на Северном Кавказе и становлении национальной государственности кабардинского и балкарского народов. "В годы гражданской войны он являлся главнокомандующим революционными войсками в Кабарде и Балкарии. После победы советской власти занимал руководящие должности: начальник народной милиции, зав. отделом народного образования, зав. военным и земельным отделами Нальчикского окружного исполкома, в 1924-1925 гг. был официальным представителем Кабардино-Балкарской автономной области при президиуме ВЦИК, в 1925-1928 гг. – уполномоченным Северо-Кавказских национальных республик по промышленности при ВСНХ СССР. Еще до Октябрьской революции он вел просветительскую работу, преподавал в Нальчикском реальном училище, являлся одним из основателей музейного дела в Кабардино-Балкарии. В народной памяти Назир Катханов сохранился как борец за социальную справедливость, радетель за благополучие народа. Неудивительно, что именем этого незаурядного человека назвали улицу в административном центре Баксанского района, уроженцем которого, он, к тому же является", - говорится в обращении.

Они напомнили, что Назир Катханов был репрессирован. "23 апреля 1928 года Катханова арестовали в Москве и доставили в Нальчик. Его обвинили в создании контрреволюционной националистической группы. Решением коллегии ОГПУ 3 августа 1928 года он был расстрелян. Явно абсурдное обвинение, по которому были репрессированы (и впоследствии реабилитированы) многие видные деятели революционного движения по всей стране", - говорится в обращении. 

Активисты подчеркнули, что в 1960 году решение коллегии ОГПУ было отменено "с прекращением производства за недоказанностью предъявленных обвинений" и Катханов был реабилитирован. А 27 декабря 1990 года Указом Президента СССР Михаила Горбачева Катханов был награждён орденом Боевого Красного Знамени посмертно за «большой вклад в установление Советской власти на Северном Кавказе, умелое руководство боевыми операциями и проявленные при этом храбрость и мужество».

Вместе с тем авторы обращения подчеркнули, что на фоне переименования улицы появляются публикации, в которых, чтобы продемонстрировать поддержку решения властей Баксана, предпринимаются поптыки очернить Катханова, в частности упоминая подписанное Катхановым в 1920 году постановление об аресте десяти жителей селения Аргудан. "Катханов не являлся инициатором ареста аргуданцев, а только как начальник местной милиции подписал постановление об аресте. Арестованные, в итоге, были освобождены. В то сложное время, когда еще окончательно не утихла гражданская война, аресты подозрительных лиц, и различного рода репрессии были повсеместным явлением, как в целом по стране, так и в Кабардино-Балкарии и роль Катханова в этом, как свидетельствуют исторические исследования, не являлась ключевой и даже второстепенной", - указали авторы обращения.

Процесс переименования улиц должен проходить без ущемления и уничтожения национальной исторической памяти кабардинского и балкарского народов, указали авторы обращения. "Деструктивное решение администрации г.о. Баксана является дестабилизирующим и провоцирующим фактором. Тому подтверждение реакция жителей республики, воспринявших переименование улицы им. Н. Катханова как очередной осознанный шаг местных властей стереть у коренного народа чувство национальной идентичности. В связи с изложенным обращаемся к Вам - основному гаранту Конституций Кабардино-Балкарии и требуем отменить постановление Совета местного самоуправления г.о. Баксан, вернуть название улицы имени Назира Катханова", - говорится в тексте.

Под обращением подписались председатель Кабардино-Балкарской ассоциаций жертв политических репрессий Маркс Шахмурзов, председатель Кабардино-Балкарского регионального правозащитного центра Валерий Хатажуков, председатель Кабардино-Балкарского отделения партий «Яблоко» Хаким Кучмезов, член союза писателей России Альбек Абазов и другие.

Как писал "Кавказский узел", в Нальчике ежегодно проходят акции памяти жертв репрессий.

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Автор: "Кавказский узел"

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