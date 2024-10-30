Участники акции в Нальчике рассказали истории репрессированных

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Активисты в Нальчике почтили память жертв политических репрессий, вспомнив судьбы членов своих семей, репрессированных в советские годы.

Как писал "Кавказский узел", около десятка человек пришли 30 октября 2022 года в Нальчике на акцию по случаю Дня памяти жертв политических репрессий. Участники акции рассказали о репрессированных в сталинское время родственниках и о своей жизни в ссылке после депортации балкарцев.

Председатель Ассоциации жертв политических репрессий в Кабардино-Балкарии Маркс Шахмурзов, активист Мартин Кочесоко* и участники акции в память о жертвах политрепрессий, которая прошла сегодня в Нальчике, рассказали "Кавказскому узлу" о значимости дня памяти жертв политрепрессий

В Нальчике сегодня прошло мероприятие в память о жертвах политических репрессий, сообщил Маркс Шахмурзов. "Сегодня в Центральном парке Нальчика прошло мероприятие в память о жертвах политических репрессий рядом с памятником, установленным как раз в память о них. Я выступил с речью, после чего религиозные деятели прочитали молитву в память о жертвах. Нас было около 50 человек, в том числе представители местных властей. Никаких попыток помешать нам не было", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в настоящее время большинство людей чтит память жертв политических репрессий в кругу своей семьи. "Я призвал всех приготовить что-нибудь и раздать соседям, знакомым и таким образом почтить память жертв репрессий. Сегодня многие люди в основном в кругу своей семьи вспоминают жертв репрессий, вспоминают своих предков, рассказывают их истории. Все понимают, что это нельзя забыть. У нас самое большое количество жертв политических репрессий на Северном Кавказе", - отметил он.

Один из активистов, участвовавших в мероприятии, рассказал, почему важно всегда помнить эти события. "Репрессии не коснулись моей семьи, но мы всегда в этот день вспоминаем эту трагедию, потому что считаем важным не забывать о жертвах и всегда рассказывать об этих событиях. Пока мы их помним, не забываем эту трагедию, есть уверенность, что такое больше не повторится", - сказал Хачим корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один участник мероприятия рассказал, что его деда отправили в Киргизию, когда ему было всего 12.

"Он был маленьким ребенком, когда всю семью отправили в Кызыл-Кия. Каждый раз, когда он вспоминает эти страшные дни, ему не удается скрыть слезы. Как он остался жив, это настоящее чудо. Считаю своим долгом участвовать в таких мероприятиях, всегда помнить и чтить память этих людей, которые стали жертвами ужасных политических решений", - сказал Тимур «Кавказскому узлу».

Операция по выселению балкарцев прошла 8 марта 1944 года. Всего за два часа в Казахстан и Среднюю Азию были отправлены инвалиды войны, семьи фронтовиков, руководители партийных органов. Из 37 713 депортированных балкарцев 52% составляли дети, 30% – женщины, 18% – мужчины. За 18 дней дороги умерли 562 человека. Лишь в 1957 году балкарцам разрешили вернуться на родину, говорится в справке "Кавказского узла" "Депортация балкарцев".

Необходимо хранить эту память как предупреждение о том, что оправдания террору нет, считает еще один участник мероприятия.

«Мой прадед был репрессирован и потерял лучше годы своей жизни. К счастью он вернулся, но потерял там свое здоровье, как физическое, так и психическое. Сегодня мы помним его и всех остальных, чтобы не допустить повторение этого террора", - сказал Заурбек Абазов «Кавказскому узлу».

Мартин Кочесоко* также считает важным чтить память жертв политических репрессий.

"Жертвами политических репрессий в советский период в Кабардино-Балкарии стали тысячи людей. Это были в основном представители национальных интеллигенции, и наиболее политически активные и мыслящие люди. В обществе, где со стороны государства осуществляются такие действия, преобладает страх. И в таком обществе люди не могут в полной мере самореализоваться и в целом не будет развития, не говоря о том, что какие страдания людям приходится от этого пережить. Главный смысл этого дня в том, чтобы люди всегда помнили и понимали, какие бедствия вызывает политические репрессии, почему такое становится возможным и как это избегать в будущем", - сказал он «Кавказскому узлу».

По его мнению, память об этих событиях очень важно хранить также из-за происходящего в России в настоящее время.

"Вспоминая тех людей, жертв этих репрессий, как и почему все это с ними происходило, мы больше будем понимать, как не допускать повторения подобных событий. Думаю, учитывая то, что в последние годы в стране становится все больше политических осуждённых и убийств, этот день приобретает новый виток в своей актуальности", - отметил он.

Напомним, депортации балкарцев, чеченцев, ингушей и других кавказских народов в советское время оправдывались мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

В 2022 году историк и член Ассоциации исследователей российского общества Борис Соколов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что решение о том, какие народы подвергнуть репрессиям, зависело напрямую от Сталина.

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