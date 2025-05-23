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06:49, 23 мая 2025

Контрактник из Астраханской области убит на Украине

Петр Ремизов. Фото из телеграм-канала администрации Володарского района https://t.me/regionvol/9932

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Петр Ремизов из Володарского района убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 517 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 20 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 516 бойцов из Астраханской области.

Прошло прощание с Петром Ремизовым, 1976 года рождения, который был убит в военной операции, сообщила 22 мая в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

Ремизов заключил контракт с Минобороны в марте 2024 года для службы в зоне военной операции и погиб 9 сентября 2024 года, говорится в публикации.

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С начала военной операции на Украине власти и силовики публично объявили убитыми не менее 3261 военного из СКФО и 3290 - из ЮФО.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 517 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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