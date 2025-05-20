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Кавказский узел

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21:24, 20 мая 2025

Восемь бойцов из Астраханской области убиты в военной операции

Орден Мужества. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Приволжского района от 09.12.24, https://t.me/moprivraion/7470

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Анатолий Ежов, Сабрбек Сарбаев, Павел Ефимов, Харас Якубов, Марсель Зулькарнеев, Денис Кизилов, Зайнулла Салихкулов, Вадим Алиев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 516 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 19 мая официально признаны убитыми в военной операции не менее 508 бойцов из Астраханской области

Анатолий Ежов убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня  в своем Telegram-канале администрация Приволжского района, отчитываюсь о присвоении имени убитого росгвардейца классу в одной из школ.

Ранее районные власти сообщали, что в боевых действиях убиты Сабрбек Сарбаев, Павел Ефимов, Харас Якубов, Марсель Зулькарнеев, Денис Кизилов, Зайнулла Салихкулов, Вадим Алиев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 516 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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