Армения обвинила Азербайджан в обстреле приграничного села

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Жилой дом в приграничном селе Хнацах поврежден в результате стрельбы азербайджанских военных, заявило Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая Минобороны Армении заявило, что крыша жилого дома в селе Хнацах Сюникской области повреждена в результате обстрела с азербайджанской стороны.

23 апреля Минобороны Армении заявило, что в селе Хознавар Сюникской области жилой дом поврежден в результате обстрела со стороны Азербайджана. Аналогичное заявление ведомство делало 21 апреля. Азербайджанские военные никогда не открывают огонь по гражданскому населению и гражданским объектам, возразило Минобороны Азербайджана.

Об обстреле села Хнацах Минобороны Армении сообщило сегодня в своем телеграм-канале. "9 мая в районе 22:20 [21.20 мск] подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении населенного пункта Хнацах Сюникской области", - говорится в публикации.

Призываем азербайджанскую сторону расследовать факт обстрела

В результате обстрела повреждена крыша жилого дома, раненых нет, указало ведомство. "Призываем азербайджанскую сторону расследовать факт обстрела жилого дома в Хнацахе и выступить с публичными разъяснениями", - отмечается в сообщении.

Минобороны Азербайджана, по состоянию на 10.03 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

Заявление Минобороны продолжило серию взаимных обвинений Баку и Еревана

Напомним, 14 апреля Ереван заявил, что здание дома культуры в селе Хнацах повреждено в результате стрельбы с азербайджанской стороны. Минобороны Азербайджана отвергло обвинения и указало, что "противник пытается сформировать у международного сообщества ложное представление", а сам совершает "провокации", регулярно обстреливая позиции азербайджанской армии.

19 апреля Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли приграничные позиции. Военное ведомство в Ереване отвергло обвинения и подчеркнуло готовность к совместному расследованию вооруженных инцидентов.

Заявления об эскалации вооруженного конфликта участились на фоне обсуждения договора о мире между Азербайджаном и Арменией. 13 марта дипломаты обеих стран объявили, что Ереван принял предложения Баку по двум статьям мирного договора, которые оставались несогласованными, и готов к подписанию соглашения. 20 марта премьер-министр Армении заявил, что предложил президенту Азербайджана начать консультации для подписания мирного договора.

Азербайджан не заинтересован в подписании мирного договора с Арменией и поэтому выдвигает все новые требования, указали ранее "Кавказскому узлу" армянские аналитики.

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